به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبادی عصر چهارشنبه در جمع هنرمندان صنایع دستی گنبدکاووس اظهار کرد: لایحه بیمه صنعتگران صنایع‌دستی از سوی دولت به مجلس ارائه شده و پس از بررسی در کمیسیون صنایع و معادن و اعمال اصلاحاتی، اکنون در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد.

وی افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور و تغییرات احتمالی در برنامه جلسات مجلس، زمان بررسی این لایحه ممکن است جابه‌جا شود، اما لایحه در نوبت صحن قرار دارد.

مدیرکل امور پارلمانی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به یکی از اصلاحات مهم این لایحه گفت: در متن اولیه، ارزیابی بیمه صنعتگران به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده بود که با توجه به قرار داشتن حوزه فرش در این وزارتخانه، چنین پیش‌بینی شده بود.

عبادی ادامه داد: با رایزنی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده در کمیسیون صنایع مجلس، بندی به لایحه اضافه شد که بر اساس آن، ارزیابی صنعتگران صنایع‌دستی توسط ارزیابان وزارت میراث‌فرهنگی انجام شود؛ موضوعی که می‌تواند برای فعالان و صنعتگران این حوزه بسیار مفید باشد.

وی همچنین با اشاره به سیاست وزارت میراث‌فرهنگی برای توسعه روستاها از طریق بوم‌گردی گفت: نگاه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، توسعه روستاها با استفاده از ظرفیت بوم‌گردی است و برای این حوزه تسهیلات مناسبی در نظر گرفته شده است.

عبادی افزود: حتی یک خانه روستایی می‌تواند با دریافت تسهیلات و ورود به حوزه بوم‌گردی، زمینه ایجاد درآمد، ارتقای ظرفیت گردشگری و در نهایت توسعه و رونق اقتصادی روستا را فراهم کند.