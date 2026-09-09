دستگیری سارق باتری خودرو در همدان با اعتراف به ۱۰۰ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات و قطعات داخل خودرو در محلات مختلف شهر، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ شکریه قرار گرفت.

وی افزود: ماموران حین گشت‌زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با پلاک مخدوش مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند که در بازرسی از این خودرو تعدادی باتری مسروقه کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه در این عملیات ۲ نفر متهم دستگیر شدند، تصریح کرد: متهمان در جریان تحقیقات فنی و پلیسی ضمن معرفی مالخر به ارتکاب حدود ۱۰۰ فقره سرقت باتری خودرو اعتراف کردند.

سردار نجفی خاطرنشان کرد: پرونده متهمان پس از تکمیل مستندات به منظور سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

وی در پایان با تاکید بر لزوم رعایت هشدارهای امنیتی از سوی شهروندان از مردم خواست با انجام اقدامات پیشگیرانه از جمله پارک خودرو در مکان‌های ایمن و استفاده از تجهیزات ضدسرقت پلیس را در تامین امنیت پایدار یاری کنند.