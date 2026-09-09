عزیزی: گنبدکاووس لنگرگاه توسعه گردشگری منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عزیزی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این منطقه یک اکوسیستم کامل از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری است و مزیتهای آن تنها نسبی نیست، بلکه بخش مهمی از این ظرفیتها قطعی و منحصربهفرد است.
وی افزود: برج قابوس به عنوان یک میراث جهانی، میراث ملموس و ناملموس، فرهنگ و آداب و رسوم منطقه، سوارکاری و اسب ترکمن، مجموعهای از ظرفیتهایی هستند که در صورت قرار گرفتن در کنار یکدیگر میتوانند زنجیره ارزش گردشگری گنبدکاووس را شکل دهند.
عزیزی با تأکید بر ضرورت همگرایی دستگاههای اجرایی گفت: باید از نگاههای جزیرهای عبور کرده و به سمت کار تیمی و جمعی حرکت کنیم. تجربه شهر تاریخی یزد و اورامان نشان داده است که با تشکیل کارگروه مشترک و تقسیم وظایف میتوان پروژههای مهم میراثی و گردشگری را پیش برد.
مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی از موافقت وزیر میراث فرهنگی برای تشکیل کارگروهی در سطح استان خبر داد و گفت: این کارگروه باید با حضور دستگاههای مرتبط و با حمایت مدیریت استان، به صورت مستمر مسائل و ظرفیتهای منطقه را پیگیری کند.
وی گنبدکاووس را لنگرگاه این طرح دانست و اظهار کرد: اقدامات باید از خود گنبد قابوس و حفاظت از این اثر جهانی آغاز شود، اما نباید در حفاظت متوقف شویم؛ چراکه وضعیت محیط پیرامونی برج قابوس در شأن یک اثر جهانی نیست و ساماندهی آن نیازمند طرح و برنامه مشخص است.
عزیزی همچنین بر حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: اگر بخش خصوصی بخواهد در این زنجیره فعالیت و سرمایهگذاری کند، دستگاههای اجرایی باید از آن حمایت کنند. رویکرد وزارت میراث فرهنگی این است که برای سرمایهگذار فرش قرمز پهن کنیم، نه اینکه برای وی مانع ایجاد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: فرصتها به سرعت میگذرند و باید از ظرفیتهای موجود گنبدکاووس استفاده کرد؛ اگر دستگاهها هر کدام وظیفه خود را به درستی انجام دهند، زمینه رونق گردشگری و توسعه منطقه فراهم خواهد شد.
در جریان این سفر، فرهاد عزیزی زلانی به همراه جمعی از مسئولان وزارت میراث فرهنگی و مسئولان استانی و شهرستانی از عملیات اجرایی برج قابوس، شهر تاریخی جرجان و مجموعه سوارکاری گنبدکاووس بازدید کرد.
در این بازدید، روند ساماندهی اشیای کشفشده در شهر تاریخی جرجان و اقدامات انجامشده در مجموعه برج قابوس مورد بررسی قرار گرفت. ایجاد باجه جدید بلیتفروشی نیز از جمله اقدامات انجامشده در مجموعه برج قابوس بود.
عزیزی بر استمرار اقدامات اجرایی، ساماندهی محیط پیرامونی و ارتقای خدمات متناسب با جایگاه جهانی برج قابوس تأکید کرد.
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