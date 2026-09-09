۱۸۶ سایت ارتباطی مازندران پس از طوفان به مدار بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اعزی شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با اشاره به آخرین وضعیت شبکه ارتباطی استان پس از بارش‌های سیل‌آسا و طوفان اخیر اظهار کرد: شرایط ارتباطی در بیشتر نقاط استان به وضعیت پایدار بازگشته و اقدامات فنی برای رفع اختلالات باقی‌مانده نیز در حال انجام است.

وی افزود: وقوع طوفان و بارش‌های شدید طی دو شب گذشته، در برخی مناطق استان موجب بروز اختلال در زیرساخت‌های انرژی و به دنبال آن شبکه‌های ارتباطی شد که با همکاری مجموعه‌های مرتبط، بخش عمده این مشکلات برطرف شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران ادامه داد: با همکاری شرکت‌های توزیع نیروی برق استان در ساری و غرب مازندران، اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال، مخابرات منطقه مازندران و اپراتورهای تلفن همراه، ۱۸۶ سایت ارتباطی که دچار اختلال شده بودند، احیا و مجدداً وارد مدار خدمت‌رسانی شدند.

اعزی با بیان اینکه پایش شبکه ارتباطی استان به شکل مستمر ادامه دارد، گفت: در حال حاضر ۱۸ سایت تلفن همراه در مناطق مرکزی و شرقی مازندران همچنان به دلیل تداوم قطعی برق غیرفعال هستند و پس از رفع مشکل شبکه توزیع برق، عملیات بازیابی این سایت‌ها در سریع‌ترین زمان انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: در هیچ نقطه‌ای از استان منطقه‌ای با قطع کامل ارتباطات وجود ندارد و در مناطقی که به شکل مقطعی کاهش کیفیت یا اختلال در خدمات یک اپراتور مشاهده می‌شود، امکان استفاده از شبکه سایر اپراتورها وجود دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران همچنین از تداوم آماده‌باش تیم‌های فنی و عملیاتی خبر داد و گفت: نیروهای تخصصی تا بازگشت کامل سایت‌های باقی‌مانده به مدار، وضعیت شبکه را به صورت مستمر رصد و برای رفع اختلالات احتمالی اقدام خواهند کرد.

اعزی در پایان از شهروندان خواست در صورت برقرار بودن برق منطقه و ادامه داشتن اختلال در خدمات ارتباطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ یا درگاه اینترنتی ۱۹۵.cra.ir برای بررسی و پیگیری ثبت کنند.