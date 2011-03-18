سفیر ایران با رئیس قوه قضاییه کره جنوبی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر از سئول ، "لی یانگ هون" ضمن ابراز علاقمندی برای توسعه همکاریهای ایران و کره، سابقه رابطه دو کشور را تاریخی ارزیابی کرد و افزود: در نقاط مختلف کره هنوز هم آثاری از این روابط وجود دارد و تاثیرات آن را می توان مشاهده کرد.

لی یانگ هون در این دیدار از سفیر کشورمان خواست که در طول مدت اقامت خود این آثار را مورد ملاحظه قرار دهد.

سفیر کشورمان نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در کره جنوبی گفت: ایران مایل است در همه زمینه ها رابطه خود با کره را بهبود بخشد و بخصوص اینکه در زمینه همکاری های قضایی در بین دو کشور گامهای اولیه برداشته شده است.

"احمد معصومی فر" یادآوری کرد که سفر رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به کره جنوبی در سال 1387 نقطه عطفی در رابطه دو کشور به شمار می آید.

وی در ادامه مذاکرات خود اظهار امیدواری کرد که با تلاشهای مشترک مقامات ارشد دو کشور، روابط دوجانبه به نقطه قابل توجهی برسد که مورد رضایت طرفین باشد.

سفیر کشورمان افزود: توسعه همکاریهای قضایی دو کشور پشتوانه خوبی را برای مناسبات دوجانبه به ویژه در بخشهای تجاری و اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه کره نیز اظهار امیدواری کرد بر اساس دعوت به عمل آمده از سوی آیت الله آملی لاریجانی در اولین فرصت از ایران بازدید کند.