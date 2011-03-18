تفکر مسئولان در شهرهای تاریخی باید میراث محور باشد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، غلامرضا شیران ظهر جمعه در مراسم بازگشایی موزه شکوه ایرانی با اشاره به اینکه شهرهای تاریخی دنیا از جدابیت‌های خاصی برخوردار است که گردشگران را به سمت خود جلب می‌کند افزود: همه شهرهای تاریخی دنیا، بدون منابع نفت به اینجا رسیده‌اند و باید در ایران نیز این حرکت به خود شتاب بیشتری بخشد.

وی افزود: آنها با یک برنامه جامع، با میراثی که نداشته اما ساخته اند به اینجا رسیده و این امر می‌طلبد تا ما جامع تر از گذشته عمل کنیم.

شیران با اشاره به اینکه سازمان میراث فرهنگی و مجلس شورای اسلامی در این عرصه فعالیتهای قابل توجهی را به انجام رسانده افزود: نباید فراموش کرد که شهرهای تاریخی دنیا به شهرهای قدیمی و جدید تقسیم می شود و شهرهای قدیمی برای ساخت و ساز دستور العمل خاص خود را دارد و به همین سبب است که بافت قدیمی دست نخورده است و همین امر جذب توریست را به همراه دارد.

این عضو شورای شهر اصفهان بیان کرد: تفکر مسئولین شهری باید در شهرهای قدیمی و تاریخی میراث محور باشد و شهرهای نو در دیگر کشورها ما را فریب ندهد، چرا که اولا شهرهای قدیمی ما الگو هستند در برهه بعدی این میراث خودشان می‌توانند الگو باشند.

شیران در ادامه سخنان خود گفت: چرا باید برای چند خطا زبان زد دیگر رسانه ها باشیم، امروز برخی دنبال خبر هستند و اگر قوانین ما و شیوه‌ای نظامند باشد کار به آنجا نمی کشد.

این عضو شورای شهر اصفهان در ادامه سخنان خود با شاره به اینکه امروز هر ایرانی و غیر ایرانی از مترو و سی و سه پل می پرسد تصریح کرد: این مسئله نشان می‌دهد که ما درجاهایی ضعف داشته ایم و با قوت و قدرت دادن به میراث که همان وضع قوانین است می توان مسئولین شهری را ملزم به رعایت آن کرد.