به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه وحید دستجردی گفت: به رغم توصیه‌ها و نظارت‌های مداوم این وزارتخانه ، برخی افراد جامعه به دلایلی خوردن فست‌فودها مثل سوسیس و کالباس را دوست دارند، به این افراد توصیه می‌شود، حداقل هفته‌ای یکبار از این مواد مصرف کنند و اگر بیماری زمینه‌ای دارند به هیچ وجه غذای سرد نخورند.

وزیر بهداشت به برگزاری مراسم اولین دوره اهدای جایزه ملی کیفیت به مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارویی در کشور اشاره کرد و افزود: اهدای چنین جوایزی که شاخص‌هایی نظیر اخلاق و صداقت، قیمت، مرغوبیت، نوآوری و دسترسی را در تولید مورد نظر قرار می‌دهد، به تشویق و ترغیب تولیدکنندگان برای تولید محصول مرغوب‌تر کمک کرده و باید گسترش یابد.



