جزئیات انهدام یک گروه تروریستی در کردستان/ شناسایی عوامل 4 حادثه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی کردستان، ابراهیم قائد رحمتی اعلام کرد: گشت یکی از واحدهای اجرایی فرماندهی انتظامی در پیگیری هدفمند در منطقه دهگلان موفق شد یکی از تیم های تکفیری سلفیت را شناسایی و پس از اجرای کمین ضمن به هلاکت رساندن یک تن از آنها فرد دوم را مجروح و دستگیر کند.
وی خاطرنشان کرد: از این تیم تروریستی چند قبضه اسلحه و مهمات و مدارک مرتبط با جریانات سیاسی ضد نظام و انقلاب اسلامی و دیگر تجهیزات درون تشکیلاتی کشف و ضبط شده است.
فرمانده انتظامی کردستان اعلام کرد: بر اساس مدارک به دست آمده و اعترافات فرد دستگیر شده نشان می دهد این تیم تروریستی یک هفته قبل از دستگیری در حوالی منطقه شهادت چهار محیط بان کردستانی با نیروهای انتظامی درگیر و موفق به فرار از صحنه شده اند.
قائد رحمتی بیان داشت:بر اساس مستندات بدست آمده نامبردگان از اعضاء گروه تکفیری سلفیت هستند که در شهادت پنج نفر از مأموران انتظامی و افراد غیر نظامی، مجروح کردن 10 نفر در حادثه تروریستی 15 مهر ماه 89 در میدان آزادی سنندج و قتل دو غیرنظامی در 13 شهریور ماه 89 در دهگلان دخالت داشته اند.
وی گفت: بدین ترتیب مشارکت آنان در ارتکاب هفت فقره قتل عمد و جراحت 10 تن و همچنین ایراد خسارت به امکانات و تجهیزات دولتی و نظامی بر اساس مستندات دقیق علمی محرز شده است.
فرمانده انتظامی کردستان در پایان یادآور شد: بر اساس مستندات به دست آمده این تیم تروریستی اقدامات خرابکارانه و ضد مردمی دیگری را در دستور کار خود داشت که به لطف خداوند و اقدام به موقع ماموران انتظامی نیات شوم آنان در نطفه خفه شد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان 21 اسفند ماه در گفتگو با خبرنگاران رسانه های جمعی استان خبر دستگیری و انهدام یک گروه تروریستی و وابسته به افراد تکفیری سلفیت را در اختیار خبرنگاران رسانه های جمعی استان قرار داده بود.
روز جمعه 13 اسفند ماه سال جاری در جریان اقدامی مسلحانه محمود احمدی نژاد، معمر مرغوبی، کمال حسین پناهی و مسعود علیخانی از پرسنل محیط بانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در روستای کانی بوچک "چشمه کوچک" در نزدیکی شهر سنندج مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و هر چهار نفر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
نظر شما