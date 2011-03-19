جزئیات انهدام یک گروه تروریستی در کردستان/ شناسایی عوامل 4 حادثه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی کردستان، ابراهیم قائد رحمتی اعلام کرد: گشت یکی از واحدهای اجرایی فرماندهی انتظامی در پیگیری هدفمند در منطقه دهگلان موفق شد یکی از تیم های تکفیری سلفیت را شناسایی و پس از اجرای کمین ضمن به هلاکت رساندن یک تن از آنها فرد دوم را مجروح و دستگیر کند .

وی خاطرنشان کرد: از این تیم تروریستی چند قبضه اسلحه و مهمات و مدارک مرتبط با جریانات سیاسی ضد نظام و انقلاب اسلامی و دیگر تجهیزات درون تشکیلاتی کشف و ضبط شده است .

فرمانده انتظامی کردستان اعلام کرد: بر اساس مدارک به دست آمده و اعترافات فرد دستگیر شده نشان می دهد این تیم تروریستی یک هفته قبل از دستگیری در حوالی منطقه شهادت چهار محیط بان کردستانی با نیروهای انتظامی درگیر و موفق به فرار از صحنه شده اند .

قائد رحمتی بیان داشت:بر اساس مستندات بدست آمده نامبردگان از اعضاء گروه تکفیری سلفیت هستند که در شهادت پنج نفر از مأموران انتظامی و افراد غیر نظامی، مجروح کردن 10 نفر در حادثه تروریستی 15 مهر ماه 89 در میدان آزادی سنندج و قتل دو غیرنظامی در 13 شهریور ماه 89 در دهگلان دخالت داشته اند .

وی گفت: بدین ترتیب مشارکت آنان در ارتکاب هفت فقره قتل عمد و جراحت 10 تن و همچنین ایراد خسارت به امکانات و تجهیزات دولتی و نظامی بر اساس مستندات دقیق علمی محرز شده است .

فرمانده انتظامی کردستان در پایان یادآور شد: بر اساس مستندات به دست آمده این تیم تروریستی اقدامات خرابکارانه و ضد مردمی دیگری را در دستور کار خود داشت که به لطف خداوند و اقدام به موقع ماموران انتظامی نیات شوم آنان در نطفه خفه شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان 21 اسفند ماه در گفتگو با خبرنگاران رسانه های جمعی استان خبر دستگیری و انهدام یک گروه تروریستی و وابسته به افراد تکفیری سلفیت را در اختیار خبرنگاران رسانه های جمعی استان قرار داده بود.