اصغر عالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه استقبال مردم از مراکز عرضه و توزیع میوه خوب بوده است افزود: توزیع میوه پایان سال (شب عید) روند افزایش قیمت ها در سطح بازار را متوقف وباعث کاهش قیمت ها شد.

وی با اشاره به اینکه امسال کیفیت میوه های پایان سال (سیب وپرتغال) بهتر واز نوع درجه یک بوده است تصریح کرد: سازمان بازرگانی به منظور تنظیم بازار میوه، کیوی و نارنگی را نیز در دستورکار خود قرار داده و با قیمت مناسب وزیر قیمت بازار توزیع وعرضه خواهد کرد.

عالیخانی بخش خصوصی را سکان داراصلی فعالیت های اقتصادی در این بخش دانست و خاطرنشان کرد: مجموعه دولت در این راستا زیر ساخت های اقتصادی را جهت فعالیت بخش خصوصی فراهم و برنامه و فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی اجرا کرده است.