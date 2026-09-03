به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شهبا شامگاه پنجشنبه پس از تساوی مس شهر بابک برابر فجر شهید سپاسی شیراز در نشست خبری گفت: بازی باکیفیتی بود و هر دو تیم فوتبال خوبی ارائه کردند. در نیمه نخست نسبت به فجر عملکرد خوبی نداشتیم و بازیکنان ضعیفتر کار کردند.
وی افزود: در نیمه دوم با تغییر سیستم، شرایط بهتر شد و توانستیم به گل برسیم. حتی این فرصت را داشتیم که بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم و سه امتیاز را کسب کنیم.
تغییر سیستم شرایط مس را بهتر کرد
سرمربی مس شهر بابک درباره رویکرد تیمش در این دیدار گفت: فجر تیم میزبان بود و طبیعی بود که بیشتر حمله کند و از جناحین فشار بیاورد. ما مجبور بودیم متناسب با شرایط بازی عمل کنیم.
شهبا ادامه داد: یکی از مهاجمان ما مصدوم شد و در نیمه نخست مجبور به تعویض او شدیم که کار را برایمان سخت کرد، اما در نیمه دوم دیدید که تیم ما واقعاً فوتبال بازی کرد و با برنامه پیش رفت.
وی با اشاره به فرصتهای ایجادشده برای مس شهر بابک گفت: در نیمه دوم میتوانستیم به گل دوم هم برسیم. بهویژه سجاد جعفری فرصت خوبی داشت که از دست رفت و این مسائل در فوتبال طبیعی است.
در لیگ برتر موقعیتها بهراحتی از دست نمیروند
سرمربی مس شهر بابک با اشاره به عملکرد تیمش در هفتههای اخیر تصریح کرد: نسبت به بازی گذشته موقعیتهای بیشتری ایجاد کردیم و این موضوع نشان میدهد شرایط تیم بهتر شده است، اما باید بیشتر کار کنیم و تمرکز بازیکنان را بالا ببریم.
شهبا گفت: موقعیتهایی که در لیگ برتر به دست میآورید، بهراحتی قابل جبران نیستند و باید از فرصتها بهتر استفاده کنیم.
مس شهر بابک روند صعودی دارد
وی در ادامه با تأکید بر توانایی بازیکنانش اظهار داشت: من به تیمم ایمان دارم و میدانم بازیکنان باکیفیتی داریم که میتوانند حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشند.
سرمربی مس شهر بابک افزود: تیم ما اکنون روندی صعودی دارد. همین که شکست نمیخوریم و امتیاز میگیریم، میتواند به تیم کمک کند، هرچند از این ناراحتم که در چند بازی میتوانستیم برنده باشیم اما به پیروزی نرسیدیم.
مقابل خیبر، ذوبآهن و نفت آبادان هم میتوانستیم برنده شویم
شهبا با اشاره به دیدارهای گذشته مس شهر بابک گفت: برابر خیبر، ذوبآهن و نفت آبادان هم میتوانستیم برنده شویم. از نظر امتیازگیری عملکرد بدی نداشتیم، اما قطعاً میتوانستیم بهتر باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مطمئن باشید مس شهر بابک تیمی است که میتواند یقه خیلی از تیمها را بگیرد و برای کسب نتایج بهتر تلاش خواهیم کرد.
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