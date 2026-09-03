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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸

شهبا: مس شهر بابک یقه خیلی از تیم‌ها را خواهد گرفت

شهبا: مس شهر بابک یقه خیلی از تیم‌ها را خواهد گرفت

شیراز- سرمربی مس شهر بابک با تمجید از عملکرد تیمش برابر فجر شهید سپاسی گفت: تیم مس شهر بابک یقه خیلی از تیم‌ها را در ادامه لیگ خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شهبا شامگاه پنجشنبه پس از تساوی مس شهر بابک برابر فجر شهید سپاسی شیراز در نشست خبری گفت: بازی باکیفیتی بود و هر دو تیم فوتبال خوبی ارائه کردند. در نیمه نخست نسبت به فجر عملکرد خوبی نداشتیم و بازیکنان ضعیف‌تر کار کردند.

وی افزود: در نیمه دوم با تغییر سیستم، شرایط بهتر شد و توانستیم به گل برسیم. حتی این فرصت را داشتیم که بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم و سه امتیاز را کسب کنیم.

تغییر سیستم شرایط مس را بهتر کرد

سرمربی مس شهر بابک درباره رویکرد تیمش در این دیدار گفت: فجر تیم میزبان بود و طبیعی بود که بیشتر حمله کند و از جناحین فشار بیاورد. ما مجبور بودیم متناسب با شرایط بازی عمل کنیم.

شهبا ادامه داد: یکی از مهاجمان ما مصدوم شد و در نیمه نخست مجبور به تعویض او شدیم که کار را برایمان سخت کرد، اما در نیمه دوم دیدید که تیم ما واقعاً فوتبال بازی کرد و با برنامه پیش رفت.

وی با اشاره به فرصت‌های ایجادشده برای مس شهر بابک گفت: در نیمه دوم می‌توانستیم به گل دوم هم برسیم. به‌ویژه سجاد جعفری فرصت خوبی داشت که از دست رفت و این مسائل در فوتبال طبیعی است.

در لیگ برتر موقعیت‌ها به‌راحتی از دست نمی‌روند

سرمربی مس شهر بابک با اشاره به عملکرد تیمش در هفته‌های اخیر تصریح کرد: نسبت به بازی گذشته موقعیت‌های بیشتری ایجاد کردیم و این موضوع نشان می‌دهد شرایط تیم بهتر شده است، اما باید بیشتر کار کنیم و تمرکز بازیکنان را بالا ببریم.

شهبا گفت: موقعیت‌هایی که در لیگ برتر به دست می‌آورید، به‌راحتی قابل جبران نیستند و باید از فرصت‌ها بهتر استفاده کنیم.

مس شهر بابک روند صعودی دارد

وی در ادامه با تأکید بر توانایی بازیکنانش اظهار داشت: من به تیمم ایمان دارم و می‌دانم بازیکنان باکیفیتی داریم که می‌توانند حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشند.

سرمربی مس شهر بابک افزود: تیم ما اکنون روندی صعودی دارد. همین که شکست نمی‌خوریم و امتیاز می‌گیریم، می‌تواند به تیم کمک کند، هرچند از این ناراحتم که در چند بازی می‌توانستیم برنده باشیم اما به پیروزی نرسیدیم.

مقابل خیبر، ذوب‌آهن و نفت آبادان هم می‌توانستیم برنده شویم

شهبا با اشاره به دیدارهای گذشته مس شهر بابک گفت: برابر خیبر، ذوب‌آهن و نفت آبادان هم می‌توانستیم برنده شویم. از نظر امتیازگیری عملکرد بدی نداشتیم، اما قطعاً می‌توانستیم بهتر باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مطمئن باشید مس شهر بابک تیمی است که می‌تواند یقه خیلی از تیم‌ها را بگیرد و برای کسب نتایج بهتر تلاش خواهیم کرد.

کد مطلب 6936741

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