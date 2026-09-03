رونمایی از آمبولانس و دستگاه دیالیز جدید در بیمارستان ولایت راسک

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه آیین رونمایی از یک دستگاه آمبولانس جدید و یک دستگاه دیالیز بیمارستان ولایت، با حضور فرماندار راسک، بامری معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، اعضای شورای تأمین و شورای اداری و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان برگزار شد.

تقویت تجهیزات درمانی؛ مطالبه مردم راسک

رحیم‌بخش بلیدئی، فرماندار شهرستان راسک در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات حوزه سلامت اظهار کرد: تأمین تجهیزات پزشکی و توسعه امکانات بیمارستان ولایت از مطالبات مهم مردم شهرستان است و مجموعه فرمانداری با جدیت موضوع ارتقای خدمات درمانی را پیگیری می‌کند.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، یک دستگاه آمبولانس جدید با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان و یک دستگاه دیالیز با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بیمارستان ولایت اختصاص یافته است که می‌تواند در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات پزشکی مؤثر باشد.

وی با قدردانی از دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر و مجموعه شبکه بهداشت و درمان، بر تداوم روند تجهیز و تقویت بیمارستان ولایت تأکید کرد و گفت: سلامت مردم از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است و پیگیری برای تأمین سایر نیازهای حوزه بهداشت و درمان نیز ادامه خواهد داشت.

تأکید بر تداوم همکاری برای توسعه خدمات سلامت

بامری، معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر نیز با اشاره به اهمیت تجهیز بیمارستان ولایت، از پیگیری‌های فرماندار شهرستان راسک برای ارتقای امکانات درمانی قدردانی کرد.

وی گفت: تأمین این تجهیزات با هدف افزایش ظرفیت و کیفیت ارائه خدمات درمانی به مردم منطقه انجام شده است و دانشگاه علوم پزشکی به همکاری با مجموعه مدیریت شهرستان برای رفع نیازهای حوزه سلامت و تقویت امکانات بیمارستان ولایت ادامه خواهد داد.

در پایان این مراسم، از یک دستگاه آمبولانس جدید به ارزش ۱۴ میلیارد تومان و یک دستگاه دیالیز به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رونمایی شد؛ تجهیزاتی که می‌تواند به ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم شهرستان راسک کمک کند.