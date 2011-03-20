36 پایگاه امدادی دانشگاه علوم پزشکی زنجان آماده باش هستند

رحیم سروری زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: یک اکیپ سیار در محدوده زنجان ـ ارمغانخانه، دو ایستگاه سلامت در محور زنجان ـ قزوین و یک ایستگاه سلامت در محور زنجان ـ تبریز به مسافرین و مردم استان خدمات ارائه خواهد کرد.
وی با اشاره به اختصاص هشت دستگاه آمبولانس مجهز اسپرینتر به طرح امداد نوروزی، افزود: همچنین در طول اجرای این طرح یک مینیبوس آمبولانس، یک موتورلانس و 8 دستگاه ICU موبایل آماده ارائه خدمات خواهد بود.
وی تاکید کرد: در طرح امداد نوروزی امسال تلاش خواهد شد تا حد امکان از میزان حوادث جادهای کاسته شود و خدمات مطلوبی به مسافران ارائه شود.
سروری زنجانی با بیان اینکه از 250 نفر پرسنل اورژانس استان در اجرای طرح امداد نوروزی بهره گرفته میشود، ادامه داد: آمار مرگ و میر در ایام نوروز سال 89 نسبت به سال ماقبل 10 درصد کاهش نشان میدهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از آمادهباش تیم جراح، متخصص بیهوشی، کادر پرستاری و اجرایی، بخش بستری، ICU و پاراکلینیکی در ایام نوروز خبر داد و یادآور شد: در نوروز گذشته، هزار و 329 عمل جراحی بر روی مصدومین حوادث ترافیکی در استان صورت گرفته است.
سروری زنجانی با یادآوری وقوع 6 مورد مرگ ناشی از سوانح رانندگی در نوروز 89 افزود: در زمان اجرای طرح نوروزی گذشته، 756 مورد مأموریت غیرتصادفی و 324 مأموریت تصادفی از سوی مرکز اورژانس 115 در سطح استان انجام شده است و بهطور میانگین متوسط حضور اورژانس در محل حادثه، 13 دقیقه در جاده و 7 دقیقه در شهرها به ثبت رسیده است.
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