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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۱۳

گالیکشی‌ها با حضور شبانه بر وحدت و همدلی تأکید کردند

گالیکشی‌ها با حضور شبانه بر وحدت و همدلی تأکید کردند

گالیکش-مردم گالیکش با حضور در تجمع شبانه، بر حفظ وحدت و ایستادگی در مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

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کد مطلب 6943601

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