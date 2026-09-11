https://mehrnews.com/x3d2Y9 ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۱۳ کد مطلب 6943601 استانها گلستان استانها گلستان ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۱۳ گالیکشیها با حضور شبانه بر وحدت و همدلی تأکید کردند گالیکش-مردم گالیکش با حضور در تجمع شبانه، بر حفظ وحدت و ایستادگی در مسیر ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند. دریافت 13 MB کد مطلب 6943601 کپی شد مطالب مرتبط نهمین دوره جشنواره انگور ارومیه آغاز به کار کرد؛ لزوم برندسازی نمایش اتحاد و همدلی مردم سلماس در اجتماع شبانه میدانداری مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب پایانناپذیری عهد تبریزیها؛ صد و نود و چهارمین شب بیعت با رهبری حضور مردم خرمآباد در سنگر خیابان فریاد اللهاکبر بروجردیها در خیابان برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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