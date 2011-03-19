وضعیت معابر و محیط شهری در شهر زنجان مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد تسیلات نوروزی استان زنجان با تاکید بر لزوم زیبا سازی معابر تمامی شهرستانهای استان زنجان افزود: ‌تمامی خیابانهای دارای دست انداز باید به سرعت لکه گیری و جدول ها، موانع اجرای پروژه های شهرداری نیز باید پاک سازی، رنگ آمیزی و زیبا سازی شوند.

وی، با بیان اینکه نصب تابلوهای راهنما توسط دستگاه های اجرایی در مکان ها و نقاط مورد نیاز به هیچ مجوزی از سوی شهرداری نیاز ندارد ادامه داد: باید این تابلو ها سریعا برای راهنمایی کردن مسافران به محل پاسخگویی به درخواست های آنان نصب شود.

رئوفی نژاد در عین حال با تقدیر از تلاش برخی ادرات استان در آماده سازی استان برای آغاز سفرهای نوروزی ادامه داد: برنامه ریزی تمامی مسولان ستاد نوروزی استان زنجان مناسب است و می توان گفت این استان مناسب استقبال از مسافران نوروزی است.

استاندار زنجان بر ضرورت آمادگی کامل مدیران در تمامی ایام نوروز در همه بخش ها تاکید کرد و افزود: بخشهای درمانی و خدماتی و امنیتی باید تمامی اقدامات لازم را برای مرتفع کردن نیازهای مردم در اسرع وقت انجام دهند.



رئوفی نژاد، بر لزوم ادامه حفظ روند آمادگی مسئولان و دستگاه های اجرایی تا پایان ایام نوروز و مسافرتهای نوروزی تاکید کرد و افزود: نحوه عملکرد مدیران و نمایندگان تام الاختیار آنان طی این ایام نظارت و بازرسی خواهد شد.

وی ضرورت نصب تابلوهای راهنما بر محل اسکان مسافران و مناطق گردشگری استان را یادآور شد و افزود: در تابلوها و بنرهای نصب شده باید چند خط تلفن و شماره تلفن همراه نیز به مردم ارائه شود تا در صورت بروز هر گونه مشکلی مسولان سریعا بتوانند پاسخگوی نیاز مردم بوده و مسکلات و مسائل موجود را رفع کنند.

استاندار زنجان با بیان اینکه کمپ های گردشگری باید به تجهیزات و امکانات مناسب مجهز شودند افزود: وسایل گرمایشی مناسب، اطفاء حریق و کمک های اولیه باید در این کمپینگ ها موجود بوده و در صورت نیاز، مشکل افراد مستقر در کمپینگ ها به سرعت رفع شود.



رئوفی نژاد عملکرد تمامی دستگاه های اجرایی را در ایام نوروز مهم و خطیر دانست و افزود: در این میان عملکرد دستگاه های امداد رسانی علوم پزشکی، هلال احمر، آتش نشانی، مدیریت بحران و نیروی انتظامی از سایر دستگاه ها مهمتر و تاثیر گذار تر خواهد بود که مسولان این بخش ها باید برنامه ریزی درستی برای انجام اقدامات ضروری در این ایام داشته باشند.

استاندار زنجان امروز در حالی در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی مدعی شد استان زنجان آماده استقبال از مسافران نوروزی استان که علی رغم تمامی تاکیدات استاندار زنجان وضعیت معابر و خیابانهای شهر زنجان وضعیت نامناسبی قرار دارد.



محمد رئوفی نژاد با انتقاد از وضعیت نامناسب خیابانهای سطح شهر و عدم نظافت مناسب معابر و وردی های شهر زنجان از شهرداری این شهر خواست هر چه سریعتر در مدت زمان کوتاه نسبت به بهسازی و نظافت شهر اقدام نماید.

هر چند استاندار زنجان بارها در جلسات متعدد از مسئولان شهرداری خواسته بود نسبت به رفع معضلات شهری اقدان نمایند ولی بی توجهی شهرداری زنجان به این امر موجب ایجاد مشکلات فراوان در این خصوص شده بود.



بی شک سال 89 برای شهر زنجان در حوزه عمران شهری سالی پربار و ارزشمند بود که تلاش ها و پیگیریهای استاندار زنجان در این امر ستودنی است ولی باید در نظر داشت که وضعیت شهر زنجان با هم تلاش های صورت گرفته هنوز مطلوب نیست.



وجود چاله های فراوان در سطح معابر شهر زنجان، ابناشه خاکروبه وزباله در بسیاری مناطق شهر بخصوص مناطق حاشیه ای شهر، عدم نظارت مناسب بر وضعیت مسافر کش ها و چندین معضل شهری که تنها چندنمونه از آن در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی مطرح شد.