آهنگ توسعه در شهرستان صحنه شتاب بیشتری گرفته است

بهرام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت سومین روز هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت اظهار کرد: سفر به شهرستان صحنه با هدف خداقوت به همکاران مجموعه دولت و بررسی روند فعالیتها و اقدامات انجامشده صورت گرفت.
وی افزود: خوشبختانه طی سالهای اخیر روند توسعه در شهرستان صحنه ملموستر شده و این شهرستان با شتاب بیشتری در مسیر پیشرفت قرار گرفته است که این موضوع حاصل تلاشهای شبانهروزی مسئولان شهرستان است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به نقش همدلی مسئولان در روند توسعه گفت: انسجام، وحدت و برادری حاکم بر شهرستان با محوریت فرماندار، زمینه افزایش انگیزه برای توسعه را فراهم کرده است.
سلیمانی ادامه داد: هر جایی که آرامش و امنیت حاکم باشد، توسعه نیز با سرعت و شرایط مناسبتری پیش خواهد رفت و خوشبختانه شهرستان صحنه از این ظرفیت برخوردار است.
وی با اشاره به پروژههای هفته دولت در شهرستان صحنه عنوان کرد: در این هفته ۳۹ پروژه با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افتتاح شده یا در آستانه افتتاح قرار دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها بیانگر تلاش و جدیت مجموعه دولت و مسئولان شهرستان برای توسعه زیرساختها و بهبود شرایط زندگی مردم صحنه است.
سلیمانی در پایان تأکید کرد: تداوم همدلی و همکاری میان مجموعههای مختلف مدیریتی شهرستان میتواند روند توسعه صحنه را با سرعت بیشتری ادامه دهد و زمینه استفاده بهتر از ظرفیتهای این شهرستان را فراهم کند.
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