تاکید نوری المالکی بر ضرورت پرهیز از تنش داخلی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون عراق گفت: عراق در مرحلهای حساس قرار دارد و عبور از این شرایط به مسئولیتپذیری و خویشتنداری بیشتر جریانهای سیاسی نیاز دارد.
المالکی در جریان نشستی با کارشناسان سیاسی گفت: تلاشهایی برای ایجاد آشفتگی سیاسی در عراق در جریان است، اما چارچوب هماهنگی شیعی همچنان از دولت در مسیر حفظ ثبات کشور و صیانت از منافع ملی حمایت میکند. دولت و چارچوب هاهنگی اجازه سوق دادن کشور به مست درگیری داخلی را نخواهند داد.
او درباره مسئله حصرسلاح نیز بر ضرورت بررسی موضوع، بدون توسل به درگیری و خشونت، تأکید کرد.
المالکی هشدار داد که هرگونه رویارویی میتواند پیامدهای بسیار خطرناکی داشته باشد و ثبات عراق را به مخاطره اندازد.
رئیس ائتلاف دولت قانون همچنین تأکید کرد که درگیری داخلی به همه بخشهای عراق آسیب خواهد زد.
او این دیدگاه را که چنین درگیری احتمالی صرفاً به جامعه شیعه محدود خواهد شد، رد کرد و گفت پیامدهای آن میتواند تمام گروهها و اقشار جامعه عراق را دربرگیرد.
المالکی بر ضرورت اتخاذ رویکردی روشن برای جلوگیری از تبدیل عراق به عرصهای برای حلوفصل مناقشات منطقهای و بینالمللی نیز تأکید کرد.
او همچنین خواستار تسریع در تکمیل کابینه و تعیین وزرای وزارتخانههایی شد که هنوز بدون وزیر هستند و افزود که علی الزیدی، نخستوزیر عراق، نیز در این زمینه همین موضع را دارد.
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