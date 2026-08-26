خرازی: ضعف کار تشکیلاتی یکی از موانع موفقیت جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی خرازی، شامگاه چهارشنبه، در مراسم سمنهای جوانان ورامین با اشاره به ضرورت توجه عملی به ظرفیت جوانان اظهار کرد: امیدواریم توجه به ظرفیت و زمینه فعالیت جوانان در عمل به منصه ظهور برسد و صرفاً در حد صحبت و گفتار باقی نماند.
وی افزود: جوانان شهرستان ورامین در حوزههای ورزشی، هنری و علمی افتخارات فراوانی کسب کردهاند، اما این میزان موفقیت کافی نیست و باید زمینه فعالیت و موفقیت بیشتر آنان فراهم شود.
سرپرست دادستانی ورامین با تأکید بر اهمیت فعالیت تشکیلاتی و سازمانیافته جوانان ادامه داد: یکی از نقاط ضعف ما در حوزههای مختلف، ضعف در کار تشکیلاتی است و لازم است این موضوع آسیبشناسی شود و از ظرفیت کارهای سازمانی و تشکیلاتی بیش از گذشته استفاده کنیم.
خرازی بیان کرد: در حوزه ورزش، در رشتههای انفرادی موفقیتهای قابل توجهی داشتهایم، اما در بسیاری از ورزشهای گروهی موفقیت چشمگیری نداشتهایم؛ این موضوع میتواند درسی برای سایر حوزهها باشد تا کار گروهی و تشکیلاتی را تقویت کنیم.
وی با اشاره به اهمیت بهرهگیری از دوران جوانی گفت: جوانان باید دوران جوانی خود را غنیمت بشمارند و برای یادگیری و کسب مهارت تلاش کنند، چرا که بسیاری از آموختههایی که در این دوران به دست میآید، تا سالهای طولانی همراه انسان خواهد بود.
سرپرست دادستانی ورامین با اشاره به پیشرفت فناوری و ظهور هوش مصنوعی اظهار کرد: امروز در عصر فناوری و هوش مصنوعی قرار داریم و جوانان باید خود را به دانش روز، فناوریهای نوین و مهارتهای فنی مجهز کنند و صرفاً به دانش و مهارتهای سنتی اکتفا نکنند.
خرازی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت جوانان در حوزه مشورت و تصمیمسازی تأکید کرد و افزود: امیدواریم اعتماد به جوانان در سطح شهرستان و در حوزههای عملیاتی و میدانی نیز بیش از پیش نمود پیدا کند و از دیدگاه و توانمندی آنان در تصمیمگیریها استفاده شود.
وی در پایان بر ضرورت معرفی مفاخر کشور به نسل جوان و توجه خانوادهها به تربیت و تعلیم فرزندان تأکید کرد.
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