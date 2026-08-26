فرماندار پاوه: تعامل دولت و پلیس، ضامن امنیت پایدار پاوه است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه فرمانده انتظامی شهرستان پاوه و جمعی از مسئولان انتظامی به مناسبت هفته دولت با فرزاد الماسی، فرماندار پاوه، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، سرهنگ احمد رستمی، فرمانده انتظامی شهرستان پاوه، ضمن تبریک هفته دولت، از حمایت‌ها و پشتیبانی فرماندار از مجموعه انتظامی قدردانی کرد و نیروی انتظامی را بازوی دولت در اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف آن دانست.

وی گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌های نیروی انتظامی شهرستان طی یک سال گذشته ارائه کرد و بر تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی برای ارتقای امنیت و بهبود خدمت‌رسانی به مردم تأکید داشت.

فرماندار پاوه نیز با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی در حفظ و تأمین امنیت شهرستان اظهار کرد: وزارت کشور و نیروی انتظامی دو مجموعه در کنار یکدیگر هستند و برای پیشگیری مؤثر از آسیب‌های اجتماعی و ایجاد امنیت پایدار، باید تعامل میان آنها بیش از پیش تقویت شود.

الماسی با اشاره به شرایط حساس کشور و حوادث و جنگ‌های اخیر افزود: در شرایطی که دشمنان نقشه‌های شوم خود را دنبال می‌کنند و تحریم‌های ظالمانه نیز وجود دارد، انسجام، آمادگی و همدلی مجموعه انتظامی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ انسجام میان مجموعه‌های مختلف می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد آرامش، تأمین امنیت و حفظ ثبات جامعه داشته باشد و این موضوع باید با جدیت دنبال شود.

در پایان این دیدار بر تداوم همکاری و تعامل میان فرمانداری و نیروی انتظامی شهرستان پاوه برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت امنیت پایدار تأکید شد.