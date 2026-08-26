حبیبی: پلیس در موفقیت و توسعه کرمانشاه نقش پررنگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در دیدار فرمانده و جمعی از مدیران انتظامی استان که به مناسبت هفته دولت در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اهمیت فعالیت پلیس بر کسی پوشیده نیست و خدمات و تلاشهای کارکنان انتظامی به اندازهای گسترده است که نمیتوان آنها را به شمار آورد.
وی با اشاره به حضور مؤثر پلیس در عرصههای مختلف افزود: سبزپوشان انتظامی نقش قابل توجهی در موفقیتها و روند توسعه استان داشتهاند و باید از این مجموعه خدوم و اثرگذار صمیمانه قدردانی کرد.
استاندار کرمانشاه هوشمندی پلیس استان را یکی از عوامل ارتقای امنیت اجتماعی دانست و گفت: این رویکرد موجب شده سطح امنیت در کرمانشاه افزایش یابد و مردم نیز آثار آن را به خوبی احساس کنند.
حبیبی با اشاره به عملکرد پلیس کرمانشاه در یک سال گذشته عنوان کرد: نیروهای انتظامی هم در زمان ناآرامیها و هم در جریان جنگ ۴۰ روزه حضوری مؤثر و مثالزدنی در میدان داشتند و توانستند وظایف محوله خود را به خوبی انجام دهند.
وی ادامه داد: تدبیر و درایت پلیس کرمانشاه در مقاطع مختلف و حضور مؤثر این نیروها در کنار مردم، موجب ایجاد قوت قلب در جامعه شده و همین حضور اجازه سوءاستفاده به متخلفان و مجرمان را نمیدهد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به عملکرد پلیس در جریان جنگ ۴۰ روزه گفت: اقتدار نیروهای انتظامی در این دوران به خوبی نمایان شد؛ زمانی که مردم شاهد بودند پلیس حتی زیر حملات دشمن، با اقتدار و عزت در میدان و در کنار مردم حضور داشت.
حبیبی در ادامه از سردار حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، تمجید کرد و افزود: وی از فرماندهان علمی، برنامهمحور و خوشفکر انتظامی کشور است که با دانش و تخصص خود مسئولیتهای محوله را پیش میبرد.
وی ارتقای امنیت استان و افزایش احساس امنیت میان مردم را از نتایج برنامههای فرماندهی انتظامی استان دانست و گفت: خوشبختانه انتظامی کرمانشاه از فرماندهان باتدبیر و باتجربهای برخوردار است که مسیر موفقیت استان را هموارتر کردهاند.
استاندار کرمانشاه در پایان از تلاشهای شبانهروزی کارکنان انتظامی استان، بهویژه در ایام اربعین، قدردانی کرد و خاطرنشان کرد: زحمات این نیروها نقش مؤثری در موفقیت کرمانشاه در مأموریت اربعین و خدمترسانی به زائران داشت.
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