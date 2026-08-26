پویافر: آبرسانی به تنگ باغ، ثمره تلاش و خدمت رسانی در شرایط سخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد پویافر در آیین بهره برداری از پروژه آبرسانی به شهرک تنگ باغ که همزمان با هفته دولت برگزار شد، با تبریک هفته دولت، هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: هر خدمتی که به بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود، موجب خرسندی مسئولان است و در این میان، تامین آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: هر روزی که اتفاق جدیدی در منطقه رخ دهد، به ویژه در حوزه آب، موجب خوشحالی مردم و مسئولان خواهد بود.

فرماندار بندرعباس با اشاره به روند اجرای پروژه آبرسانی به شهرک تنگ باغ خاطرنشان کرد: مسیر تامین و انتقال آب به این منطقه با مشکلات و سختی های زیادی همراه بوده و تلاش های قابل توجهی برای به ثمر رسیدن این پروژه انجام شده است؛ اما امروز شیرینی و حلاوت این تلاش ها به کام مردم منطقه رسیده است.

پویافر با تاکید بر تداوم نهضت خدمت رسانی در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: جنگ، دفاع و شرایط سخت هیچ گاه مانعی برای خدمت رسانی به مردم نبوده و مسئولان همواره تلاش کرده اند با حضور در صحنه، بخشی از مشکلات مردم را کاهش دهند.

وی ادامه داد: این اقدامات علاوه بر رفع مشکلات، موجب دلگرمی مردم و همه عزیزانی است که برای توسعه زیرساخت ها و خدمت رسانی تلاش می کنند.

فرماندار بندرعباس همچنین از پیگیری های مستمر مردم و معتمدان منطقه، به ویژه آقای بیژنی، برای رفع مشکلات قدردانی کرد و گفت: این پیگیری ها از سال های گذشته ادامه داشته و امروز یکی از مطالبات مردم تنگ باغ در حوزه آب به نتیجه رسیده است.

پویافر در پایان با تبریک بهره برداری از پروژه آبرسانی به مردم شهرک تنگ باغ، از تلاش های مجموعه آب و فاضلاب قدردانی کرد.