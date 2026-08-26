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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

مرادی: تامین آب پایدار ضرورتی برای ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی است

مرادی: تامین آب پایدار ضرورتی برای ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی است

بندرعباس-نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: آب مایه حیات و زندگی است و اگر منطقه ای از آب برخوردار نباشد، قابلیت سکونت خود را از دست می دهد و زمینه مهاجرت مردم فراهم می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی در آیین بهره برداری از پروژه آبرسانی به شهرک تنگ باغ که همزمان با هفته دولت برگزار شد، با تبریک هفته دولت و هفته وحدت، از تلاش مجموعه آب و فاضلاب هرمزگان برای اجرای این پروژه قدردانی کرد.

وی با اشاره به سال های متوالی خشکسالی و کاهش بارندگی در هرمزگان اظهار کرد: در شرایط بحرانی آب، بخش قابل توجهی از سختی کار بر دوش مجموعه آب و فاضلاب استان است و کارکنان این مجموعه با وجود مشکلات و محدودیت ها، برای تامین آب مردم تلاش می کنند.

مرادی با قدردانی از عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان و کارکنان این مجموعه افزود: خدمت رسانی به مردم در شرایطی که امکانات و منابع محدود است، کار آسانی نیست، اما مسئولان و دستگاه های اجرایی با جدیت برای رفع مشکلات مردم تلاش می کنند.

وی اجرای پروژه آبرسانی به تنگ باغ را اقدامی مهم دانست و گفت: تجهیز چاه این روستا توسط شرکت آب و فاضلاب، اقدام ارزشمندی برای مردم روستا است.

مرادی ادامه داد: در شرایط کم آبی، استحصال آب از عمق زمین و انتقال آن در کوهستانی برای استفاده مردم، اقدامی بزرگ و قابل تقدیر است و نباید اهمیت آن را دست کم گرفت.

وی با بیان اینکه رضایتمندی مردم باید یکی از اولویت های اصلی مسئولان باشد، تصریح کرد: از طرف خود و مردم هرمزگان از همه دستگاه های اجرایی که برای رفع مشکلات مردم اهتمام دارند، قدردانی می کنم و امیدوارم این تلاش ها موجب رضایت مردم و در نهایت رضایت خداوند متعال شود.

مرادی در ادامه با اشاره به تداوم خشکسالی در استان، ابراز امیدواری کرد: با لطف خداوند شاهد نزول رحمت الهی و بارندگی های مناسب باشیم تا مردم هرمزگان از سال های پیاپی خشکسالی و مشکلات ناشی از کم آبی فاصله بگیرند.

کد مطلب 6928963

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