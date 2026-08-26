به گزارش خبرنگار مهر، حسین انجمشعاع، عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر گفت: این شهیدان الگوهای برجسته اخلاص، ساده زیستی، مردم داری و خدمت صادقانه به مردم بودند و هفته دولت فرصتی برای بازخوانی سیره و تبیین خدمات دولتمردان است.
وی افزود: مراسم بزرگداشت دولتمردان شهید، چهارشنبه و پنجشنبه، چهارم و پنجم شهریورماه، از ساعت ۲۰ در اجتماعات شبانه استان و شهر کرمان و مراسم ویژه پنجشنبه پنجم شهریورماه، ساعت ۱۷ در گلزار بینالمللی شهدای کرمان، با سخنرانی آیتالله شیخبهایی، نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری، برگزار میشود.
انجمشعاع، با اشاره به شهادت تعدادی از دولتمردان در دو سال گذشته، از جمله شهیدان رئیسی، امیرعبداللهیان، لاریجانی، نصیرزاده، خطیب، شمخانی و دیگر شهدای خدمت، بر ضرورت تبیین سیره، مجاهدتها و خدمات این شهیدان برای نسل جوان تأکید کرد و از مردم استان برای حضور در این مراسمها دعوت به عمل آورد.
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