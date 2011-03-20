25 هزار نفر از مسافران نوروزی گلستان آمارگیری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه ستاد تسهیلات سفرهای استان افزود: 28 پاسگاه ثابت و سیار امداد و نجات جاده ای و 22 راهنمای مسافران جمعیت هلال احمر آماده ارائه خدمات هستند.
وی تصریح کرد: 50 پایگاه به صورت ثابت، کمپ و چادر با 1500 نیرو با توزیع بیش از یک میلیون بروشور و سی دی در طول ایام نوروز آماده ارائه خدمات خواهند بود.
دبیر ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان گفت: بیش از یک میلیون نسخه اقلام تبلیغاتی و اطلاع رسانی به منظور معرفی جاذبه های تاریخی و طبیعی و صنایع دستی و راهنمایی مسافران در نوروز سال 90 توزیع خواهد شد.
وی اظهار داشت: تلفن 129 دادگستری در11 دادگستری استان و 2 حوزه قضایی پاسخگوی سئوالات قضایی توسط مشاوران خواهد بود و در بحش تخلفات گردشگری 7 نفر کارشناس حقوقی آماده رسیدگی یه تخلفات این بخش هستند.
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