25 هزار نفر از مسافران نوروزی گلستان آمارگیری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه ستاد تسهیلات سفرهای استان افزود: 28 پاسگاه ثابت و سیار امداد و نجات جاده ای و 22 راهنمای مسافران جمعیت هلال احمر آماده ارائه خدمات هستند.



وی تصریح کرد: 50 پایگاه به صورت ثابت، کمپ و چادر با 1500 نیرو با توزیع بیش از یک میلیون بروشور و سی دی در طول ایام نوروز آماده ارائه خدمات خواهند بود.



دبیر ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان گفت: بیش از یک میلیون نسخه اقلام تبلیغاتی و اطلاع رسانی به منظور معرفی جاذبه های تاریخی و طبیعی و صنایع دستی و راهنمایی مسافران در نوروز سال 90 توزیع خواهد شد.

فعالی این اقلام تبلیغاتی و اطلاع رسانی را شامل کتابچه گردشگری استان و بروشورهای شهرستانی، کارت پستال خوشامد و عرض تبریک، بروشورهای بهداشتی و تاکیدات صنفی و امنیتی دانست.

به گفته وی، چاپ و انتشار سه هزار برگ فرم نظرسنجی با سئوالات مورد نیاز نظرخواهی از گردشگران از دیگر فعالیت های ستاد جهت رفاه حال مسافران است.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان با اشاره به هفت موزه و یک محوطه باستانی در گلستان افزود: نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان برای این ایام از سوی معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی به تعداد 16 نمایشگاه پیش بینی شده است.

به گفته وی، بالگرد در این ایام، بخصوص زمان تعطیلات حضور دارند.

فعالی خاطرنشان کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر در تفرجگاه و پارکهای استان جهت امنیت مسافران مستقر است.



وی اظهار داشت: تلفن 129 دادگستری در11 دادگستری استان و 2 حوزه قضایی پاسخگوی سئوالات قضایی توسط مشاوران خواهد بود و در بحش تخلفات گردشگری 7 نفر کارشناس حقوقی آماده رسیدگی یه تخلفات این بخش هستند.