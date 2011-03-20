سرهنگ همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اعلام کرد: ترافیک در جاده های کرج - چالوس و هراز از صبح امروز نیمه سنگین است.

وی ادامه داد: اکنون رفت وآمد در بزرگراههای تهران - کرج ، کرج - قزوین و تهران - قم پرحجم اما روان بوده و تمام محورهای اصلی و فرعی دو استان تهران و البرز باز است و رفت و آمد در آنها جریان دارد.

شریفی پیش بینی کرد: بعداز ظهر امروز حجم ترافیک در راههای ارتباطی این دو استان بیشتر شود.

این مسئول از کسانی که قصد سفر دارند و به ویژه مردم استانهای تهران و البرز خواست، برای کاهش بارترافیکی و پیشگیری از حوادث سفرهای نوروزی خود را در مواقع مناسب انجام دهند.

وی گفت : داشتن زنجیر چرخ و لوازم ایمنی برای رانندگانی که قصد تردد در جاده های کوهستانی دارند ، ضروری است.

شریفی به شهروندان توصیه کرد با توجه به علائم ایمنی در جاده ها، معاینه خودرو قبل از سفر، بستن کمربند ایمنی و دقت در رانندگی سفر خوبی را برای خود رقم بزنند و از وقوع حوادث جاده ای و تصادفات پیشگیری کنند.