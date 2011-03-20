به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت در پیامی خطاب به کارکنان وزارتخانه متبوعش اعتبار، اقتدار و منزلت صنعت نفت ایران را با یکصد و دو سال سابقه به کارکنان این وزارتخانه یادآور شد و اعتلای هر چه بیشتر این جایگاه را در میان کشورهای منطقه و در عرصه بین‌المللی توصیه نمود.

در پیام نوروزی وزیر نفت آمده است: با حمد وسپاس بیکران به درگاه خداوند قادر، وزارت نفت، سال 1389 را با کار مضاعف و همتی مضاعف و با سربلندی و افتخار پشت سر گذاشت. سالی که گذشت در پرتو عنایات الهی و تلاش مجّدانه کارکنان صدیق و سختکوش، بخشی از برنامه‌ها و طرح‌های راهبردی صنعت نفت به مرحله اجرا درآمد و زمینه‌های لازم برای تحقق اهداف بلندمدت و کلان وزارت نفت فراهم شد.

کارنامه عملکرد صنعت نفت در سال گذشته، مؤید تلاش مثمر ثمر مجموعه‌ای مسئولیت پذیر، خلّاق و کارآمد در انجام ماموریت‌های محّوله بود که جز از رهگذر همکاری، همدلی و تشریک مساعی کلیه همکاران ارجمند فراهم نیامده است. در این مجال مایلم با تاکید بر حفظ موقعیت مناسب صنعت نفت، ضرورت دستیابی به موفقیت‌های افزون‌تر را یادآوری نمایم.

در صنعت نفت میهن اسلامی پیشتازی، تحول آفرینی، بهبود روش‌ها، روزآمدی، ارتقاء دانش و مهارت وافزایش بهره‌وری به عنوان امری محوری تعیین گردیده است و تحقق آن منوط به باور عمیق قلبی و عزم همگانی است. هدف، این است که کلیه آحاد صنعت نفت کشور، تلاش همه جانبه خود را مصروف دستیابی به این اهداف نموده و با همّتی بلند و تلاش مضاعف و مشارکت مغتنم، وزارت نفت را در اجرای برنامه‌های راهبردی آن همراهی نمایند.

اینجانب با تقدیر از تلاش غرورآفرین مدیران و کارکنان وزارت نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی وشرکت ملی صنایع پتروشیمی، باردیگر اعتبار، اقتدار و منزلت صنعت نفت ایران را با یکصد و دو سال سابقه به همکاران عزیز یادآور شده و اعتلای هر چه بیشتر این جایگاه را در میان کشورهای منطقه و در عرصه بین‌المللی توصیه می‌نمایم.

آنچه ایّام منتهی به پایان سال 1389 را حسن ختام بیشتری بخشید یادآوری دستاورد طرح تولید ضربتی بنزین و اعلام صادرات بنزین از سوی رهبر فرزانه انقلاب و رضایت معظم له از این دستاورد درخشان و تقدیر دلگرم کننده ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران از دست اندرکاران این اقدام مهّم بود.

آغاز فعال‌سازی کلیه فازهای باقیمانده در پارس جنوبی و انعقاد قرارداد با پیمانکاران داخلی، گسترش خطوط انتقال نفت و گاز، توسعه شبکه گاز رسانی به شهرها و روستاها، کشف میادین عظیم نفت و گاز، بهره‌برداری از دهها طرح بزرگ در حوزه پتروشیمی و پالایش، انعقاد قرارداد و توافق‌های متعدد همکاری بین‌المللی، ریاست ایران بر اوپک، جذب چشمگیر منابع مالی داخلی برای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، اهتمام جدی به‌منظور بهره‌برداری از میادین مشترک، تدوین نظام‌نامه فعالیت‌های پژوهشی، افزایش تولید فرآورده‌های پتروشیمی، سوخت‌رسانی مطلوب و تامین نیاز آحاد جامعه، نیروگاهها و صنایع در کلیه فصول سال، ایجاد زمینه مناسب جهت سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز و مرتبط با صنعت نفت، تنها بخشی از تلاش خالصانه و متعهدانه خانواده سرافرازصنعت نفت می باشد که همواره نقش فعال و مهّم خود را در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی ایفاءکرده‌اند، و همراه با ملت شریف ایران در پیچیده‌ترین و حساس‌ترین شرایط بی هیچ سستی و درنگ مناسب‌ترین سیاست‌ها، برنامه‌ها و روش‌های اجرایی را برای ارائه خدمات شایسته به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به انجام رسانده‌اند.

در آستانه فصل شکوفایی و تحّول در طبیعت و با استعانت از دریای فضل و کرم الهی و با گرامیداشت یاد و خاطره خانواده والامقام شهیدان و ایثارگران سرافراز انقلاب اسلامی، سالی سرشار از بهروزی و موفقّیت و ایّامی نیک و پربار را برای کلیه همکاران محترم و خانواده معّزز آنان در سال جدید، از خداوند سبحان مسئلت می‌نمایم.