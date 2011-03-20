تظاهرات در برابر وزارت کشور عربستان/ 15 معترض دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ده ها نفر از شهروندان عربستان سعودی امروز با برپایی تظاهرات در مقابل وزارت کشور عربستان در ریاض آزادی نزدیکان خود را خواستار شدند.

این تظاهرات تحت تدابیر شدید امنیتی و با وجود حضور گسترده نیروهای پلیس برگزار شد. پلیس عربستان در جریان این تحصن 15 نفر را که تلاش می کردند وارد وزارت کشور شوند، بازداشت کردند.

خاطرنشان می شود برخی شهرهای عربستان طی یک هفته اخیر به تاسی از قیام ملتهای عرب شاهد برپایی تظاهرات بوده است.

تظاهرات کنندگان آزادی زندانیان سیاسی و اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در این کشور را خواستار هستند. برپایی تجمعات اعتراض آمیز در عربستان سعودی ممنوع است.