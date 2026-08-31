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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

هفته پنجم لیگ بیست و ششم؛

خلیفه‌اصل: جایگاه استقلال خوزستان در جدول واقعی نیست

خلیفه‌اصل: جایگاه استقلال خوزستان در جدول واقعی نیست

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: ما هر هفته تلاش می کنیم که بهتر شویم و جایگاه کنونی ما در جدول واقعی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفه اصل در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال چادرملو در هفته پنجم رقابت های لیگ برتر اظهار داشت: قطعاً فردا بازی سختی خواهیم داشت، اما خوشبختانه بازی به بازی در حال بهتر شدن هستیم.

وی ادامه داد: امیدوارم فردا با تمرکز بالا بتوانیم بازی خوبی انجام دهیم و در کنار آن به نتیجه مطلوب هم دست پیدا کنیم. البته باید عرض کنم که جایگاه دو تیم در جدول واقعی نیست و فکر می‌کنم در آینده خیلی بیشتر از استقلال خوزستان و چادرملو خواهیم شنید.

سرمربی استقلال خوزستان در خصوص استفاده از بازیکنان جدید این تیم گفت: در بازی قبلی توانستیم از چهار بازیکنی که به هر حال آنها را جذب کرده بودیم و کارت‌هایشان صادر شده بود، استفاده کنیم، اما متأسفانه عدم هماهنگی وجود داشت. با این حال، روز به روز هماهنگ‌تر می‌شویم و تمام تلاشمان را می‌کنیم تا هرچه زودتر بازیکنان بیشتر با یکدیگر هماهنگ شوند و بتوانیم حداکثر استفاده را از ظرفیت بازیکنان داشته باشیم.

خلیفه‌اصل در ادامه درباره شرایط میزبانی استقلال خوزستان و زمان بازگشت این تیم به اهواز گفت: در مورد میزبانی‌مان، آقای بنی‌تمیم و آقای ابوالقاسم‌پور خیلی دنبال این هستند که ان‌شاءالله از هفته هفتم بتوانیم در اهواز میزبان حریف خود باشیم.

وی افزود: فکر می‌کنم مدیریت باشگاه باید پاسخگو باشد که چه زمانی می‌توانیم در اهواز میزبان باشیم و از امتیاز میزبانی‌مان حداکثر استفاده را ببریم. ما دوست داریم در شهر خودمان بازی کنیم، هواداران‌مان کنارمان باشند و به ما انرژی مثبت بدهند تا ان‌شاءالله بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم.

سرمربی استقلال خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه تیم استقلال خوزستان الان در مسیر درستی قرار گرفته است و فکر می‌کنم در آینده خیلی بیشتر از استقلال خوزستان خواهیم شنید.

کد مطلب 6933132

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