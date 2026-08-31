به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفه اصل در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال چادرملو در هفته پنجم رقابت های لیگ برتر اظهار داشت: قطعاً فردا بازی سختی خواهیم داشت، اما خوشبختانه بازی به بازی در حال بهتر شدن هستیم.

وی ادامه داد: امیدوارم فردا با تمرکز بالا بتوانیم بازی خوبی انجام دهیم و در کنار آن به نتیجه مطلوب هم دست پیدا کنیم. البته باید عرض کنم که جایگاه دو تیم در جدول واقعی نیست و فکر می‌کنم در آینده خیلی بیشتر از استقلال خوزستان و چادرملو خواهیم شنید.

سرمربی استقلال خوزستان در خصوص استفاده از بازیکنان جدید این تیم گفت: در بازی قبلی توانستیم از چهار بازیکنی که به هر حال آنها را جذب کرده بودیم و کارت‌هایشان صادر شده بود، استفاده کنیم، اما متأسفانه عدم هماهنگی وجود داشت. با این حال، روز به روز هماهنگ‌تر می‌شویم و تمام تلاشمان را می‌کنیم تا هرچه زودتر بازیکنان بیشتر با یکدیگر هماهنگ شوند و بتوانیم حداکثر استفاده را از ظرفیت بازیکنان داشته باشیم.

خلیفه‌اصل در ادامه درباره شرایط میزبانی استقلال خوزستان و زمان بازگشت این تیم به اهواز گفت: در مورد میزبانی‌مان، آقای بنی‌تمیم و آقای ابوالقاسم‌پور خیلی دنبال این هستند که ان‌شاءالله از هفته هفتم بتوانیم در اهواز میزبان حریف خود باشیم.

وی افزود: فکر می‌کنم مدیریت باشگاه باید پاسخگو باشد که چه زمانی می‌توانیم در اهواز میزبان باشیم و از امتیاز میزبانی‌مان حداکثر استفاده را ببریم. ما دوست داریم در شهر خودمان بازی کنیم، هواداران‌مان کنارمان باشند و به ما انرژی مثبت بدهند تا ان‌شاءالله بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم.

سرمربی استقلال خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه تیم استقلال خوزستان الان در مسیر درستی قرار گرفته است و فکر می‌کنم در آینده خیلی بیشتر از استقلال خوزستان خواهیم شنید.