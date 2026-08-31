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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

سی شاعر برجسته حوزه مقاومت عرب زبان در ایران حضور پیدا کردند

سی شاعر برجسته حوزه مقاومت عرب زبان در ایران حضور پیدا کردند

با هدف گسترش تعاملات فرهنگی و ادبی میان شعرای آیینی ایران و عراق، نشست صمیمی شعرای عرب‌زبان با مسئولان دفتر شعر و ادبیات بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به مناسبت سالروز ولادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق (ع) و با حضور ۲۶ تن از شاعران برجسته عراقی و عرب‌زبان در هتل فاطمیه مشهد برگزار شد، زمینه‌های همکاری‌های مشترک ادبی و فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سید حسین سیدی، مدیر دفتر شعر و ادبیات بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) گفت : این جمع فرهیخته، متشکل از شاعرانی است که با زبان هنر و سرودن اشعار فاخر در وصف رهبر شهید معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، نقش بسزایی در تبیین گفتمان مقاومت در عراق و ایران ایفا کرده‌اند.

سیدی به اهمیت برگزاری چنین نشست‌هایی برای ایجاد شبکه‌های ارتباطی میان هنرمندان آیینی اشاره و تصریح کرد: هدف اصلی از این دیدار، ایجاد بستری برای تعاملات مستقیم و مستمر میان شعرای آیینی مشهد و این شاعران ارجمند بود.

به گفته وی، این نشست که با حضور چهره‌های فرهنگی و ادبی همراه بود، گامی موثر در راستای تقویت دیپلماسی فرهنگی و هم‌افزایی شعرای جبهه مقاومت در مشهد مقدس به شمار می‌رود.

سیدی افزود : در این نشست ضمن معرفی ظرفیت‌های ادبی دو طرف و حضور جمعی از مسئولان فرهنگی عراق، مقرر شد ارتباطات این هنرمندان از طریق فضای مجازی تداوم یابد و برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی‌تر در آینده صورت پذیرد.

مدیر دفتر شعر و ادبیات بنیاد امام رضا (ع) گفت: در ادامه این برنامه‌های فرهنگی، بخشی از این شاعران ارجمند امشب در صحن غدیر حرم مطهر رضوی به شعرخوانی برای زائران و مجاوران می پردازند.

کد مطلب 6933157
زهرا اسكندری

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