هشدار به آل خلیفه و صالح/ چرا در برابر کشتار مردم بحرین سکوت کرده اید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، سید حسن نصرالله طی سخنانی در جنوب بیروت(ضاحیه) با انتفاضه ملتهای عرب در تونس، مصر، بحرین، لیبی و یمن ابراز همبستگی کرد.

وی اظهار داشت: اعلام همبستگی ما ارزش معنوی دارد، زیرا موضوع اصلی که در حال حاضر جریان دارد پایداری، مقاومت و استقامت ملتها است که به ایمان و روحیه بالای آنها مربوط می شود.

دبیرکل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: انقلابهای مردمی در جهان عرب از ایمان، هوشیاری، خشم مردمی و آمادگی برای ایثار و فداکاری نشات می گیرد.

وی با اعلام اینکه نمی توان در برابر کشتار مردم یمن سکوت کرد افزود: ما از پایداری مردم یمن حمایت می کنیم و به آنها به خاطر مسالمت آمیز بودن اعتراضاتشان درود می فرستیم.

دبیرکل حزب الله لبنان ضمن انتقاد از سکوت برخی در جهان عرب و اسلام در قبال کشتار شیعیان در بحرین گفت : چرا درباره حق ملت بحرین در بیان خواسته هایشان به شیوه مسالمت آمیز سکوت کرده اید آیا به این علت که آنها شیعه اند؟ آیا به این علت که اغلب مخالفان بحرین شیعه هستند باید حقوقشان پایمال شود و خونشان مباح شمرده شود و علیه آنها فتوا صادر و به آنها اتهام وارد شود؟

سید حسن نصرالله با اشاره به موضوع فلسطین تصریح کرد: همه ما از اعم مسلمان، شیعه، سنی و مسیحی از ملت فلسطین حمایت می کنیم و کسی از مذهب مردم فلسطین سوال نمی کند. کسی درباره دین و مذهب مردم فلسطین، تونس، مصر، لیبی و یمن چیزی نپرسید. همه یکسان موضعگیری کردیم، اما درباره بحرین برخی مواضع مختلفی اتخاذ کردند.

وی ضمن قدردانی از مواضع ایران گفت: امام خامنه ای موضعگیری بسیار مهمی در حمایت از مردم تونس، مصر و لیبی اتخاذ کردند. این پرسش را مطرح می کنم که آیا موضع تاریخی ایران در حمایت از فلسطین علت مذهبی دارد؟ من از مواضع برخی در کشورهای عربی و اسلامی تعجب می کنم که می گویند مردم مصر باید به خیابانها بیایند و در لیبی نیز می گویند معمر قذافی را بکشید، اما در مورد بحرین هیچکس از مخالفان نمی خواهد کسی را بکشند.

سید حسن نصرالله خطاب به سران برخی کشورهای عربی گفت : به سران لیبی، بحرین و یمن می گویم پس از این همه ظلم و جنایت و سفاکی آینده خود را چگونه تصور می کنید؟ فکر می کنید حکومتهای شما ثبات داشته باشد سرنوشت شما محکوم به شکست است پس پیش از آنکه دیر شود خواسته ملت هایتان را برآورده کنید.

وی خاطرنشان کرد: امروز روز همبستگی با ملتهای عربی است. من از علما، نخبگان و رهبران سیاسی و شخصیتهای تاثیرگذار می خواهم که برای حل بحران در این کشورها به طوری که منجر به حفظ وحدت و مانع از کشتار و تحقق خواسته های مردمی شود تلاش کنند.

سید حسن نصرالله در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه آمریکا برای مصادره انقلابهای عربی تلاش می کند، گفت : اظهارات مقامات آمریکا درباره حمایت از حقوق ملتهای عرب کذب محض است و من نسبت به مصادره قیام ملتهای عرب توسط آمریکا و منحرف کردن روند انقلابها و پیشبرد امور به سوی جنگ داخلی هشدار می دهیم.

وی با اشاره به انقلاب بحرین گفت : انقلابهای جهان عرب مردمی است و هر گونه اتهامی درباره اینکه آمریکا در ورای آنها قرار دارد اتهامی دروغین و بی پایه و اساس است به ویژه اینکه این قیامها علیه رژیم های وابسته به آمریکا و همسو با سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در خاورمیانه هستند به شمار می ورد. آیا عاقلانه است که آمریکا علیه رژیمهای هم پیمان خود اقدام کند؟ بنابراین چنین اتهاماتی صحت ندارد.