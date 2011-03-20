انبارهای سلاح را باز کردم/ زنان علیه غرب سلاح به دست می گیرند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، معمر قذافی در سخنانی که حالتی از نگرانی و آشفتگی و سردرگمی در آن به چشم می خورد، تلاش کرد از حمله آمریکا و متحدان غربی و عربی خود به لیبی بهره برداری کند و مردم لیبی را که گردانهای وابسته به وی بی رحمانه سرگرم کشتار آنها هستند، به سوی خود جلب کند.

قذافی که خود پای غربی ها را به لیبی کشانده است، غرب را تهدید به شکست جدید در لیبی کرد و قول داد تا آخرین لحظه بجنگد.

وی گفت : تجاوز کنونی غرب، تمام جهان را به جمهوریها تبدیل خواهد کرد، شما غربی ها به من فرصت دادید تا در راس انقلاب مردمی جدید باشم.!



دیکتاتور لیبی به اقدام خطرناک جدیدش اشاره کرد و اظهار داشت : انبارهای سلاح را به روی مردم باز کرده ام تا از سرزمین خود دفاع کنند.



قذافی که بر اساس شرایط و تهدیدها علیه حکومت دیکتاتوری 43 ساله اش موضعگیری و از مردم بهره برداری می کند، گفت : اگر مردان بمیرند زنان سلاح به دست می گیرند، آن موقع شما با زنان بجنگید ای بزدلان!



وی برای سرپوش گذاشتن بر روابط حسنه و نزدیک با کشورهای غربی به ویژه در زمینه اقتصادی اظهار داشت : از نفت کشورمان برای اینکه به دست غربی ها بیفتد دست بر نخواهیم داشت. لیبی را رها نخواهیم کرد تا آمریکا و دیگران از نفت آن بهره مند شوند.



قذافی در حالی مدعی شد مردم لیبی در معرض تجاوز قرار گرفته اند که بیش از یک ماه است به کشتار و سرکوب مردم بی دفاع این کشور که علیه رژیم دیکتاتوری وی به پا خواسته اند، دست می زند.