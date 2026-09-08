کلاله آماده وداع با شهید مدافع وطن؛ زمان تشییع پیکر«رامرودی» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر شهید مدافع وطن، «کیوان رامرودی» در شهرستان کلاله اعلام شد و مردم این شهرستان میزبان پیکر شهید والامقام خواهند بود.
بر اساس برنامه اعلامشده، مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید، ساعت ۲۰ روز سهشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ در میدان مرکزی شهر کلاله برگزار میشود.
همچنین مراسم تشییع پیکر مطهر شهید کیوان رامرودی ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه برگزار خواهد شد.
این مراسم از مقابل درب کلانتری آغاز شده و پیکر مطهر شهید در مسیر تعیینشده به سمت آرامگاه وی تشییع میشود.
از عموم مردم شهیدپرور کلاله دعوت میشود با حضور در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام والای شهید کیوان رامرودی، با آرمانهای شهدای مدافع وطن تجدید میثاق کنند.
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