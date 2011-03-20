17 بسته آموزشی طلاب اهل سنت تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد بروجردی ظهر یکشنبه در همایش مرکز اسلامی شمال در گرگان افزود: فرمهای مشخصات فردی طلاب و مدرسین مدارس علوم دینی اهل سنت برای اولین بار به صورت دقیق ثبت و تکمیل شد.

وی تهیه و تدوین 17 بسته آموزشی با هدف ساماندهی برنامه های آموزشی و درسی مانند، شیوه نامه ثبت نام، ارزشیابی و امتحانات، کد طلبگی و پرسنلی، گروه های آموزشی، ساختار مدارس، ارزیابی مدارس را از برنامه های واحد آموزش در جهت ارتقای سطح مدارس علوم دینی اهل سنت در سال 89 اعلام کرد.



وی به ارزیابی تمامی مدارس اهل سنت استان با استفاده از شاخص های آموزشی و پژوهشی، فرهنگی و هنری و اداری و مالی با حضور در مدارس با هدف ایجاد تعامل اشاره کرد و اضافه کرد: در انجام پروژه ارزیابی مدارس همه 100 مدرسه مورد ارزیابی قرار گرفته اند و مدارس عرفانی قره بلاغ با 152 امتیاز رتبه نخست و ربانیه چنارلی با 140 امتیاز رتبه دوم را کسب کرده اند.



وی با اشاره به برگزاری نخستین دوره آزمون ارزشیابی استخدامی روحانیون در استان گلستان، گفت: نشست دوره ای مدیران، رابطین و مدرسین با حضور نماینده مقام معظم رهبری در استان برگزار شد.



بروجردی، صدور کارت معافیت تحصیلی برای 307 نفر و صدور معرفی نامه برای بیش از 500 نفر به راهنمایی و رانندگی، نظام وظیفه و اداره گذرنامه اشاره کرد و گفت: در این مدت اعتبار کارت معافیت تحصیلی 795 نفر تمدید و 890 مورد استعلام به مرکز خدمات حوزه ای صادر شد.