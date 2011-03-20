به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 امروز یکشنبه با برگزاری دو بازی در شهرهای بندرانزلی و تهران آغاز شد.

در یکی از دیدارهای حساس هفته بیست و هفتم تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه تختی بندرانزلی به مصاف ملوان رفت و در حالیکه با گل دقیقه 15 امیرحسین فشنگچی از میزبان خود پیش افتاده بود، بازی برده را با نتیجه 2 بر یک باخت و در آستانه شهرآورد هفتادم تهران نهمین شکست خود در فصل جاری را متحمل شد.

ملوان که در این بازی خانگی از حمایت هوادارانش بهره می برد، ابتدا در دقیقه 25 توسط محمد حیدری به گل تساوی رسید و با گل دقیقه 54 پژمان نوری برتری 2 بریک برابر شاگردان علی دایی به پیروزی رسید.

ملوان در دیدار رفت نیز موفق به شکست 3 بر 2 پرسپولیس شده بود. در آن بازی نیز پژمان نوری گل برتری ملوانان را به ثمر رسانده بود. سپیدپوشان ملوان با برتری مقابل پرسپولیس 39 امتیازی شدند و جایگاه خود را در رده هشتم جدول استحکام بخشیدند. پرسپولیس با تحمل شکست مقابل ملوان 44 امتیازی ماند و از رتبه پنجم جدول تکان نخورد.

علی دایی که در دقایق پایانی دیدار برابر الوحده از فرصت سوزی بازیکنانش گریه کرد و اشک در چشمانش جمع شده بود ظاهرا نمی داند که دیگر گریه هم جواب این نوع بازی سرخپوشان را نمی دهد و آنها از بازیکنان آماتور هم کیفیت پایین تری دارند.

قضاوت دیدار ملوان بندرانزلی - پرسپولیس برعهده تورج حق‌وردی بود. او در این بازی به پژمان نوری، محمد همرنگ، محمد رستمی و محسن مسلمان از تیم ملوان و حمیدرضا علی عسگر، سامان آقازمانی و تیاگو فراگو از تیم پرسپولیس کارت زرد نشان داد.

همزمان با این بازی تیم‌های استیل آذین و سپاهان اصفهان نیز در ورزشگاه تختی تهران مقابل هم صف آرایی کردند که این بازی در پایان به برتری 2 بریک زردپوشان اصفهانی انجامید.

شاگردان قلعه نویی که نیمه اول را با شکست یک برصفر پشت سر گذاشته بودند در پایان برتری 2 بریک را از آن خود کردند تا پیش از برگزاری دیدار ذوب آهن اصفهان - شاهین بوشهر با 52 امتیاز صدرنشین جدول رده بندی شوند.

در این بازی تیم استیل آذین با گل دقیقه 22 حسین کاظمی از سپاهان پیش افتاد اما با گل‌های یانوش و ابراهیم توره که در دقایق 65 و 80 به ثمر رسید، برتری 2 بریک از آن زردپوشان سپاهانی شد.