"بره سر عمارلو" تابلوی زیبا و بی نظیری از طبیعت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، بره ‌سر مرکز بخش خورگام شهرستان رودبار است و براساس سرشماری سال 1385جمعیت این شهر 446 خانوار برابر با هزار و 508 نفر بوده است.

بره سر ترکیبی از اقوام مختلفی از دیلمی ها و کردها است، بیشتر مهاجران بره سر در شهرهای تهران، قزوین و رشت ساکن هستند اندکی نیز در شهرهای لوشان و منجیل به واسطه وجود کارخانه ‌های صنعتی زندگی می ‌کنند.

بخش خورگام از مناطق گردشگری در شمال ایران است



بره سر دارای دو امامزاده است که برای اشاعه مذدهب شیعه در زمان دیلمیان به شهادت رسیده و به قبرستان باستانی بره سر انتقال داده شده اند.

بخش خورگام یکی از بخش ‌های شهرستان رودبار در استان گیلان واقع در شمال ایران است، براساس تقسیمات کشوری این بخش از جمله چهار بخش شهرستان رودبار و به مرکزیت شهر بره سر است.

بخش خورگام دارای دو دهستان خورگام و دلفک و ۴۳ روستا و یک مرکز شهری است، در ۱۳۸۵ خورگام دو هزار و ۹۹۳ خانوار و 10 هزار و ۶۶۸ نفر جمعیت داشته و ۶۸ درصد از افراد بالای شش سال با سواد هستند.

در این منطقه امروزه اقوام تات و کرد کرمانج در کنار یکدیگر زندگی می ‌کنند، اقوام دیلم ساکنان نخستین و کردها مهاجرند، زمانی اقوام دُربیکه در منطقه دلفک ساکن بودند، زبان‌ های تاتی و کرمانجی در این منطقه رایج و مذهب مردم منطقه شیعه است.

واژه خورگام به معنای " جای پای خورشید " و نامی قدیمی است

واژه خورگام به معنای " جای پای خورشید " و نامی قدیمی است، خورگام ۳۰۰ سال جزء جغرافیای عمارلو بوده‌ و هنوز هم در زمره منطقه عمارلو شناخته می شود، عمارلو نامی در پی کوچ کرمانج زبانان از شمال خراسان به این منطقه داده شده است.

خورگام امروزه به عنوان بخشی مستقل شناخته شده که مرکز آن شهر بره سر است، این شهر در گذشته با نام های " پیره سر" و " براسر " نیز نامیده شده ‌است.

بخش خورگام در ارتفاعی بالاتر از دو هزار متر از سطح دریا قرار دارد و دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است، خورگام یک منطقه ییلاقی زیبا و خوش آب و هوا است و از عواملی که باعث زیبایی این منطقه شده ترکیب کشتزار، جنگل و چمنزار است.

ییلاق‌ های خورگام شامل شینه چاک، پلنگ کوه، یالس تپه، بربن، میانه سو، ویستان، نورالعرش و گیاش است و

پرندگانی همانند کبک، قمری، تیهو، بلدرچین و هدهد (شانه بسر) و رقم ‌های از بابونه، مهر سلیمان (شقاقل)، گل چای، گل گاوزبان و صدها گونه گیاهی دیگر از خانواده ‌های مختلف در این منطقه به وفور یافت می ‌شوند.

با این وجود منطقه خورگام به ویژه بره سر فضای طبیعی جذاب و دیدنی برخوردار است و با نظاره کردن این منظره زیبا چنان نشاطی به انسان دست می دهد که هیچ وقت این حالت در زندگی ماشینی به دست نمی آید. هرگاه از پنجره داخل خانه ها به بیرون بنگری، تابلوی زیبا و بی نظیری از طبیعت را می بینی که نقاشی از هر زاویه آن می تواند اثر هنری ماندگار دنیا باشد. " بره سر" با قرار گرفتن در منطقه کوهستانی و سرزمین مرتفعی، گل و گیاهان رنگارنگ وحشی و دارویی، وجود آبشار، چشمه، غار و همچنین به دلیل داشتن چشم انداز زیبا از مناطق جالب و منحصر به فرد شهرستان رودباراست.

نماینده مردم رودبار در مجلس گفت: این منطقه به سبب زیبایی های طبیعی دارای توانمندی های ویژه ای در بخش گردشگری طبیعی (اکوتوریسم) است.

گردشگری بهترین شیوه‌ برای توسعه اقتصادی بخش خورگام است

صمد مرعشی با اعلام اینکه گردشگری با ظرفیت و امکان مناسب می‌ تواند یکی از بهترین شیوه‌ های توسعه اقتصادی منطقه باشد، افزود: در این زمینه شهرستان رودبار با داشتن استعدادهای طبیعی و تاریخی از قابلیت ممتاز برخوردار است.

وی ادامه داد: اولین گام برای توسعه و رونق صنعت گردشگری معرفی، شناسایی و بهره‌ گیری از تمام ظرفیتهاست بنابراین می‌ طلبد مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.