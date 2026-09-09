به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، گفت: در این نشست ضمن بررسی میدانی وضعیت نظام سلامت کشور، مهم ترین مشکلات و چالش های موجود در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به وضعیت دارو در کشور افزود: کمبود دارو و بحرانی شدن وضعیت دسترسی به برخی اقلام دارویی، یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه بود در کنار آن، موضوع عدم استفاده بهینه از تجهیزات مدرن پزشکی، به ویژه در حوزه تصویربرداری، و همچنین افزایش هزینه های درمان برای بیماران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اسحاقی ادامه داد: امروز متاسفانه بیش از ۷۰ درصد هزینه های درمان از جیب بیماران پرداخت می شود و این در حالی است که بیمه ها در برخی موارد با تاخیر در پرداخت تعهدات خود مواجه هستند و در برخی موضوعات نیز اساسا تعهدی نسبت به پرداخت هزینه ها ندارند و مجموعه این عوامل فشار مضاعفی را بر بیماران و خانواده های آنها وارد کرده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار نظام سلامت گفت: در این جلسه بر این موضوع تاکید شد که نظام سلامت باید بر محور کار کارشناسی و برنامه ریزی منسجم اداره شود، اصلاح امور در نظام سلامت، توجه به ساختار این حوزه و همچنین اصلاح ساختار هزینه کرد و عملکرد بیمه ها از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: مرندی در این جلسه بر این موضوع تاکید داشت که دولت باید نظرات کارشناسی، مطالعات آینده پژوهی و پیشنهادهای فرهنگستان علوم پزشکی را در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار دهد، با توجه به تاکید رئیس جمهور بر ضرورت برخورداری تصمیمات کشور از پیوست کارشناسی، فرهنگستان علوم پزشکی می تواند یکی از مراجع مهم در ارایه نظرات کارشناسی و آینده پژوهی در حوزه سلامت باشد.

اسحاقی با اشاره به ضرورت توجه به واقعیت های میدانی در تصمیم گیری های حوزه سلامت گفت: یکی از آسیب هایی که در جریان بررسی وضعیت نظام سلامت شناسایی شده، تعارض میان گزارش های میدانی و گزارش هایی است که در برخی جلسات تصمیم گیری ارائه می شود.

وی تصریح کرد: برای نمونه در حالی که در میدان با کمبود و حتی بحران دسترسی به برخی داروها مواجه هستیم، در برخی جلسات اعلام می شود که کمبود یا بحران دارویی وجود ندارد همچنین در شرایطی که بیماران و مراکز درمانی با افزایش شدید هزینه ها مواجه هستند، گزارش هایی درباره مدیریت هزینه های درمان از سوی دولت و بیمه ها ارائه می شود که با واقعیت موجود در میدان همخوانی ندارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: تصمیم گیری در حوزه سلامت زمانی می تواند منجر به نتیجه مطلوب شود که گزارش های ارائه شده به مراجع تصمیم گیر، با واقعیت های جامعه و گزارش های میدانی انطباق داشته باشد و میان این گزارش ها تعارض وجود نداشته باشد.

وی افزود: لازم است گزارش های مربوط به وضعیت نظام سلامت از سوی مراجع تخصصی و کارشناسی همچون کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، فرهنگستان علوم پزشکی و نهادهای نظارتی به صورت یکپارچه، مستند و متقن تهیه شود تا مبنای تصمیم گیری در سطوح عالی کشور قرار گیرد.

اسحاقی ادامه داد: یکی از مشکلات موجود این است که تصمیماتی که در جلسات دولت و در سطح رئیس جمهوری جمهور و معاون اول رئیس‌جمهوری درباره نظام سلامت اتخاذ می شود، بعضا بر اساس گزارش هایی است که از سوی دستگاه های اجرایی و وزرای مرتبط داده می شود در حالی که ممکن است این گزارش ها با گزارش های میدانی و واقعیت های موجود در جامعه همخوانی نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری در حوزه سلامت باید مبتنی بر واقعیت باشد، گفت: اگر گزارش های میدانی، علمی و کارشناسی در کنار گزارش های دستگاه های اجرایی قرار گیرد، امکان تصمیم گیری دقیق تر و اصلاح سیاست های نظام سلامت فراهم خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه از توافق برای تقویت همکاری میان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و فرهنگستان علوم پزشکی خبر داد و گفت: مقرر شد تعامل میان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و فرهنگستان علوم پزشکی برای اصلاح امور، تقویت پیوست های کارشناسی تصمیمات، طرح ها و لوایح و همچنین تهیه گزارش های میدانی مستند بر پایه یافته های علمی و تجربی افزایش یابد.

وی افزود: هدف این است که در آینده گزارش هایی جامع، علمی، مستند و مبتنی بر واقعیت های میدانی در اختیار دولت قرار گیرد تا تصمیم گیری ها در حوزه سلامت بر اساس شرایط واقعی کشور انجام شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: اتفاق نظر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و فرهنگستان علوم پزشکی این بود که گزارش هایی که مبنای تصمیم گیری در نظام سلامت قرار می گیرد، باید با واقعیت های میدانی کشور همخوانی داشته باشد و در تعارض با گزارش های میدانی نباشد.

وی تاکید کرد: همچنین پیوست های کارشناسی تصمیمات حوزه سلامت باید از سوی مراجع تخصصی و علمی همچون کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و فرهنگستان علوم پزشکی تهیه و مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر شناخت دقیق مشکلات موجود، امکان ارائه چشم انداز و انجام آینده پژوهی برای نظام سلامت فراهم شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: هدف از این همکاری، ایجاد یک مسیر منسجم میان گزارش های علمی، تجربی و میدانی و تصمیمات اجرایی است تا سیاست گذاری در نظام سلامت از فضای گزارش های متعارض فاصله گرفته و تصمیمات بر اساس واقعیت های موجود و نیازهای مردم اتخاذ شود.