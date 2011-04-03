سرو "هرزویل" یادگار عصر ناصرخسرو در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این اثر کهنسال که نامش در سفرنامه ناصر خسرو نیز آمده است دارای قطر یقه و ارتفاعی برابر با 4.3 و 25 متر ودر ارتفاع 600 متری از سطح دریا و در روستای هرزویل شهرستان رودبار واقع شده است، شکوه و عظمت این درخت و باورهای مذهبی جامعه، زمینه بازدید مردم را از این اثر با ارزش فراهم آورده است.
در دل روستای هرزویل منجیل، سروی به یادگار مانده که به دلیل قامت برافراشته و قدمت طولانی آن مورد توجه است، سرو کهنسال هرزویل که در سال 1366 از سوی شورایعالی محیط زیست به عنوان یک اثر طبیعی ملی ثبت شده است، در نزدیکی منجیل در دامنه کوه های شمالی جاده رشت - تهران که سرسبز از درختان زیتون و زربین است، پابرجاست.
سروهرزویل درختى کهنسال با ارتفاع 30 متر و قطر تنه چهارمتر به روایات مختلف از هزار تا سه هزارسال است که در خاک شهرک تاریخى هرزویل ریشه دوانده است، حتى ناصرخسرو قبادیانى در سفرنامه خود از درخت سرو زیبا و کهنسالى در منطقه هرزویل یاد مى کند.
منجیل در منطقه ای کوهستانی در کرانه شرقی سفیدرود قرار دارد، این منطقه ای به شدت بادخیز است، در سالهای اخیر چندین نیروگاه بادی برای تولید برق از بادهای منطقه در منجیل نصب شده است.
منجیل شهرانرژی گیلان معروف است، باد منجیل یکی از عوامل معروفیت این شهر است که اغلب در بهار و تابستان با شدت بیشتری و در پاییز و زمستان با شدت کمتری می وزد، این باد از قدیم معروف به هفت باد منجیل بوده و شدت آن بقدری است که درختان زیتون را اغلب به یک سمت خم می کند.
سد سپیدرود نیز یکی دیگر از عوامل معروفیت و جذابیت منجیل است که در اوایل دهه 40 بدست نیروهای فرانسوی در دهانه رودخانه سپیدرود واقع در شهر منجیل ساخته شد.
رودخانههای شاهرود و قزل اوزن در شهر منجیل بهم می رسند و آبی که از این رودخانه ها می آید در پشت سد سپید رود و در دریاچه سپید رود ذخیره می شود تا نیاز شالیکاران و کشاورزان گیلانی را در بهار و تابستان تامین کند.
شهر منجیل محل تلاقی سه نوع آب و هوای معتدل خزر، کوهستانی البرز و گرم و خشک مرکزی ایران نیز است و از این حیث نیز هوایی منحصر بفرد دارد.
به هر حال اینجا شهری است که هیچ وقت درختان خزان نمی کنند، اینجا شهر درختان زیتون است، شهری است که شکوه تاریخ مردمی را در سینه دارد که همه آنها را با جام شش هزار ساله مارلیک می شناسند.
اینجا کمتر از مناطق دیگر گیلان باران می بارد اما دریاچه زیبا، نیلگون سفیدرود و شاهرگ حیاتی گیلان از این شهرستان می گذرد.
اما بلند قامت ترین قله گیلان درفک و سرو سه هزار ساله هرزویل منجیل در شهرستان رودبار است، در داماش رودبار سالی یکبار بی نظیرترین گل ایران به شکوفه می نشیند، گلی که به عنوان اثر طبیعی - ملی ایران نامگذاری کرده اند، گل سوسن چهل چراغ در هیچ نقطه دیگر ایران رشد نمی کند.
شهرستان رودبار جوشش چشمه های آب معدنی است، اگر به رودبار سفر کردید در کنار بهره مندی از طیبیعت می توانید سفر خود را با زیارت بقاع متبرکه از قبیل شاه شهیدان، امام زادگان ابوالحسن و ابوافضل (ع)، سید عبدالله و سید قاسم (ع) و امام زاده محمد حنفیه (ع) پربرکت کنید.
دست خالی از رودبار برنگردید زیتون، روغن زیتون، صابون، ماست و پنیر محلی سوغاتی های هستند که می توانید با خود از رودبار به دیار خود ببرید.
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