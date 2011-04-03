سرو "هرزویل" یادگار عصر ناصرخسرو در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این اثر کهنسال که نامش در سفرنامه ناصر خسرو نیز آمده است دارای قطر یقه و ارتفاعی برابر با 4.3 و 25 متر ودر ارتفاع 600 متری از سطح دریا و در روستای هرزویل شهرستان رودبار واقع شده است، شکوه و عظمت این درخت و باورهای مذهبی جامعه، زمینه بازدید مردم را از این اثر با ارزش فراهم آورده است.

در دل روستای هرزویل منجیل، سروی به یادگار مانده که به‌ دلیل قامت برافراشته و قدمت طولانی‌ آن مورد توجه است، سرو کهنسال هرزویل که در سال 1366 از سوی شورایعالی محیط زیست به‌ عنوان یک اثر طبیعی ملی ثبت شده است، در نزدیکی منجیل در دامنه کوه ‌های شمالی جاده رشت - تهران که سرسبز از درختان زیتون و زربین است، پابرجاست.