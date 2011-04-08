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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

ستاد کل نیروهای مسلح:

اندیشه های دفاعی شهید صیاد شیرازی دستمایه تربیت فرماندهان شود

اندیشه های دفاعی شهید صیاد شیرازی دستمایه تربیت فرماندهان شود

ستاد کل نیروهای مسلح با گرامیداشت دوازدهمین سالروز شهادت سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، اندیشه های دفاعی آن شهید ارجمند را برای سالهای متمادی، دست مایه تربیت نسل های مدافع انقلاب و فرماندهان نیروهای مسلح دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح آمده است: حافظه تاریخی ملت انقلابی و رشید ایران اسلامی گواهی می‌دهد نقش آفرینی‌های سپهبد شهید علی صیاد شیرازی طی دوران مجاهدت و تلاش در ارتش بویژه در دوران 8 سال دفاع مقدس و سپس در عالی‌ترین سطوح راهبردی نیروهای مسلح، برکات و دستاوردهای تعیین‌کننده‌ای را برای پیشبرد اهداف، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کشور در حوزه نظامی و دفاعی به دنبال داشته است.

این بیانیه می‌افزاید: شهید صیاد شیرازی با شخصیت ممتاز و مثال‌زدنی خود که بصیرت و بینش دینی، ایمان و باور انقلابی، ولایت‌مداری، شجاعت، فداکاری و مهربانی همواره در سیره و رفتار وی بروز عینی داشت برای همیشه مایه افتخار و مباهات رزمندگان اسلام در ارتش، سپاه، بسیج و سایر نیروهای مدافع میهن اسلامی خواهد بود.
 
این بیانیه در ادامه با تبیین خدمات و مجاهدت‌های سپهبد شهید صیاد شیرازی در عرصه دفاع ازانقلاب، نظام و میهن اسلامی تصریح کرده است: در پهنه جغرافیای ایران اسلامی بویژه کوه‌های سر به فلک کشیده کردستان و بیابان‌های خوزستان و نیز یکایک مراکز و یگان‌های نیروهای مسلح که حضور آن شهید ارجمند را تجربه کرده‌اند، روح بلند و خاطرات آموزنده و سازنده آن عزیز همچنان جاری و الهام‌بخش است و رهروان آن فرمانده مخلص و بسیجی، وی را به مثابه الگویی ماندگار و راستین از بصیرت و مقاومت انقلابی، چراغ راه امروز و فردای خود قرار داده‌اند.
 
این بیانیه خاطرنشان کرده است: تلاش‌های صادقانه امیر سپهبد صیاد شیرازی در تقویت وحدت، تعامل و هم‌افزایی بین سپاه و ارتش آن هم در شرایطی که دشمنان انقلاب و جریان‌های منحرف در صدد القای اختلاف و ناهماهنگی و ایجاد شکاف بین این دو بازوی توانمند رهبری و ملت ایران بودند، از نمادهای لطف و عنایت الهی به آن شهید عزیز به شمار می‌رود که نام درخشان خود را در زمره طلایه‌داران وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح ایران اسلامی ثبت کند.
 
این بیانیه در ادامه با اشاره به اهمیت حوادث و رخدادهای تلخ و شیرین در تاریخ جوامع و ملل و لزوم بهره‌گیری از پیام‌ها و پیامدهای آن‌ها، تصریح کرده است: سالروز شهادت صیاد شیرازی در هر سال فرصت مجددی را برای بازخوانی تاریخ مصاف و رویارویی انقلاب و ملت ایران با نظام سلطه و پندآموزی از مقاومت و ایستادگی ایرانیان برابر توطئه‌های استکباری و اقدامات تروریستی طراحی شده در اتاق‌های فکر قدرت‌های شیطانی و ضد بشری، بویژه مراکز و محافل سیاسی و تروریست پرور آمریکایی - صهیونیستی به شمار می‌رود.
 
این بیانیه در پایان با دعوت از اقشار و آحاد مختلف مردم شهیدپرور و قدرشناس ایران جهت شرکت در آئین‌‌های گرامیداشت دوازدهمین سالگرد شهادت امیر سرافراز ارتش اسلام و سرباز صادق و فدارکار قرآن و ولایت سپهبد علی صیاد شیرازی تاکید کرده است: گرچه آن فرمانده شجاع و مؤمن با اقدام تروریستی منافقین و مزدوران استکبار جهانی در بین ما نیست، اما بدون تردید نام و یاد صیاد شیرازی، در طول تاریخ می‌تواند محور وحدت و همدلی نیروهای مسلح و منشور فداکاری و ایثارگری جامعه اسلامی و جهاد سلحشورانه آنان برابر دشمنان اسلام و ولایت و عامل رسوایی ضد انقلاب، منافقین پلید و کوردل و ایادی منفور و مطرود استکبار قرار گیرد.
کد مطلب 1283995

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