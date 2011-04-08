اندیشه های دفاعی شهید صیاد شیرازی دستمایه تربیت فرماندهان شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح آمده است: حافظه تاریخی ملت انقلابی و رشید ایران اسلامی گواهی می‌دهد نقش آفرینی‌های سپهبد شهید علی صیاد شیرازی طی دوران مجاهدت و تلاش در ارتش بویژه در دوران 8 سال دفاع مقدس و سپس در عالی‌ترین سطوح راهبردی نیروهای مسلح، برکات و دستاوردهای تعیین‌کننده‌ای را برای پیشبرد اهداف، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کشور در حوزه نظامی و دفاعی به دنبال داشته است.

این بیانیه می‌افزاید: شهید صیاد شیرازی با شخصیت ممتاز و مثال‌زدنی خود که بصیرت و بینش دینی، ایمان و باور انقلابی، ولایت‌مداری، شجاعت، فداکاری و مهربانی همواره در سیره و رفتار وی بروز عینی داشت برای همیشه مایه افتخار و مباهات رزمندگان اسلام در ارتش، سپاه، بسیج و سایر نیروهای مدافع میهن اسلامی خواهد بود.

این بیانیه در ادامه با تبیین خدمات و مجاهدت‌های سپهبد شهید صیاد شیرازی در عرصه دفاع ازانقلاب، نظام و میهن اسلامی تصریح کرده است: در پهنه جغرافیای ایران اسلامی بویژه کوه‌های سر به فلک کشیده کردستان و بیابان‌های خوزستان و نیز یکایک مراکز و یگان‌های نیروهای مسلح که حضور آن شهید ارجمند را تجربه کرده‌اند، روح بلند و خاطرات آموزنده و سازنده آن عزیز همچنان جاری و الهام‌بخش است و رهروان آن فرمانده مخلص و بسیجی، وی را به مثابه الگویی ماندگار و راستین از بصیرت و مقاومت انقلابی، چراغ راه امروز و فردای خود قرار داده‌اند.

این بیانیه خاطرنشان کرده است: تلاش‌های صادقانه امیر سپهبد صیاد شیرازی در تقویت وحدت، تعامل و هم‌افزایی بین سپاه و ارتش آن هم در شرایطی که دشمنان انقلاب و جریان‌های منحرف در صدد القای اختلاف و ناهماهنگی و ایجاد شکاف بین این دو بازوی توانمند رهبری و ملت ایران بودند، از نمادهای لطف و عنایت الهی به آن شهید عزیز به شمار می‌رود که نام درخشان خود را در زمره طلایه‌داران وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح ایران اسلامی ثبت کند.

این بیانیه در ادامه با اشاره به اهمیت حوادث و رخدادهای تلخ و شیرین در تاریخ جوامع و ملل و لزوم بهره‌گیری از پیام‌ها و پیامدهای آن‌ها، تصریح کرده است: سالروز شهادت صیاد شیرازی در هر سال فرصت مجددی را برای بازخوانی تاریخ مصاف و رویارویی انقلاب و ملت ایران با نظام سلطه و پندآموزی از مقاومت و ایستادگی ایرانیان برابر توطئه‌های استکباری و اقدامات تروریستی طراحی شده در اتاق‌های فکر قدرت‌های شیطانی و ضد بشری، بویژه مراکز و محافل سیاسی و تروریست پرور آمریکایی - صهیونیستی به شمار می‌رود.

این بیانیه در پایان با دعوت از اقشار و آحاد مختلف مردم شهیدپرور و قدرشناس ایران جهت شرکت در آئین‌‌های گرامیداشت دوازدهمین سالگرد شهادت امیر سرافراز ارتش اسلام و سرباز صادق و فدارکار قرآن و ولایت سپهبد علی صیاد شیرازی تاکید کرده است: گرچه آن فرمانده شجاع و مؤمن با اقدام تروریستی منافقین و مزدوران استکبار جهانی در بین ما نیست، اما بدون تردید نام و یاد صیاد شیرازی، در طول تاریخ می‌تواند محور وحدت و همدلی نیروهای مسلح و منشور فداکاری و ایثارگری جامعه اسلامی و جهاد سلحشورانه آنان برابر دشمنان اسلام و ولایت و عامل رسوایی ضد انقلاب، منافقین پلید و کوردل و ایادی منفور و مطرود استکبار قرار گیرد.