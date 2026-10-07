هشدار هواشناسی لرستان؛ افزایش ابر و وزش باد شدید در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل هواشناسی لرستان با اشاره به آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از تداوم شرایط ناپایدار جوی در استان خبر داد و اعلام کرد: امروز و فردا علاوه بر افزایش پوشش ابر، سرعت باد تا نسبتا شدید و شدید افزایش می‌یابد و در برخی نقاط استان احتمال وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

افزایش ابر و ناپایداری جوی در لرستان

بر اساس تحلیل شرایط جوی استان لرستان، امروز و فردا آسمان استان تحت تأثیر شرایط ناپایدار قرار خواهد داشت و افزایش پوشش ابر از پدیده‌های غالب جوی خواهد بود.

همچنین در برخی نقاط استان، به‌ویژه نقاط مستعد، احتمال وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده همراه با رعدوبرق وجود دارد.

وزش باد شدید در برخی نقاط استان

از دیگر پدیده‌های مورد انتظار در این مدت، افزایش سرعت وزش باد تا محدوده نسبتاً شدید و شدید است که می‌تواند در برخی مناطق استان محسوس باشد.

اداره‌کل هواشناسی لرستان بر لزوم توجه به شرایط جوی و رعایت احتیاط در زمان فعالیت سامانه ناپایدار تأکید کرده است.

تداوم افزایش پوشش ابر از جمعه تا روزهای آغاز هفته آینده

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، از روز جمعه تا روزهای آغازین هفته آینده، افزایش پوشش ابر و وقوع پدیده‌های جوی در بیشتر آسمان استان قابل ملاحظه خواهد بود.

بر این اساس، شرایط ابری در بخش قابل توجهی از استان طی این بازه زمانی تداوم خواهد داشت.

کاهش دمای شبانه در ۴۸ ساعت آینده

اداره‌کل هواشناسی لرستان همچنین اعلام کرد: با توجه به روند نوسانات دمایی، دمای شبانه استان طی ۴۸ ساعت آینده روند کاهشی خواهد داشت.