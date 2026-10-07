به گزارش خبرگزاری مهر، آیین خون‌صلح با حضور رئیس‌کل دادگستری لرستان، مسئولان قضایی، اعضای شورای تأمین، علما، معتمدین، سادات و خانواده‌های طرفین در شهرستان دلفان برگزار شد و در این مراسم بر نقش گذشت و میانجی‌گری در تقویت امنیت اجتماعی و گسترش فرهنگ صلح و سازش تأکید شد.

گذشت اولیای دم؛ جلوه‌ای از کرامت انسانی

عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، در این مراسم با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و تقدیر از ایثار خانواده متوفی اظهار کرد: امروز در شهرستان دلفان شاهد یک حرکت معنوی و جلوه‌ای خاص از کرامت انسانی هستیم؛ عزیزانی که به عشق امام شهید از حق خود گذشتند و درس بزرگی به جامعه دادند.

وی افزود: این گذشت تنها یک عمل اخلاقی نیست، بلکه مصداق بارز مصلحت اجتماع و عاملی برای تقویت انسجام عمومی است و می‌تواند الگویی برای گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه باشد.

دلفان؛ پیشتاز در مسیر صلح و سازش

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف و هیئت‌های صلح در شهرستان دلفان تصریح کرد: مردم این شهرستان در کمتر از یک سال گذشته در ۱۳ فقره پرونده مهم، با روحیه گذشت و رضایت از یکدیگر پیش‌قدم شده‌اند.

علی‌محمدی ادامه داد: این سبقت گرفتن در خیر، نشان‌دهنده اصالت و فرهنگ غنی مردم این دیار است و دستگاه قضایی نیز با افتخار، حمایت از شوراهای حل اختلاف و هیئت‌های صلح را به عنوان بازوان توانمند خود در اولویت قرار داده است.

امنیت پایدار؛ بستر پیشرفت جامعه

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه امنیت پایدار زیربنای پیشرفت مادی و معنوی جامعه است، گفت: وقتی جامعه‌ای از امنیت برخوردار باشد، دانش‌آموز، دانشجو، کشاورز و کارمند با فراغ بال به فعالیت می‌پردازند و همین فضای امن، زمینه رشد فضایل اخلاقی را فراهم می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: ما در دستگاه قضایی خادم مردم هستیم و تمام تلاشمان ایجاد زندگی بر مدار عدالت است تا ناامنی نتواند فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مردم را مختل کند.

هشدار درباره تیراندازی و نزاع‌های خیابانی

علی‌محمدی با هشدار نسبت به پیامدهای تیراندازی و نزاع‌های خیابانی در برخی مراسم‌های محلی تصریح کرد: ما خدمتگزاران نظام اسلامی در کنار مصلحین و نخبگان جامعه وظیفه داریم ریشه‌های جرم را بخشکانیم.

وی ادامه داد: استفاده از سلاح در مراسم‌های شادی یا عزا می‌تواند زمینه‌ساز درگیری‌های جبران‌ناپذیر شود و باید به فرزندانمان بیاموزیم که در لحظات خشم، خویشتن‌دار باشند؛ چراکه یک تصمیم عجولانه ممکن است زندگی دو خانواده را برای سال‌ها با بحران مواجه کند.

گسترش میانجی‌گری از پرونده‌های قصاص به اختلافات خانوادگی

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه فعالیت‌های صلح‌یاران نباید صرفاً به پرونده‌های قصاص محدود شود، گفت: اختلافات مالی و خانوادگی نیز می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از درگیری‌ها باشد و باید ظرفیت میانجی‌گری و صلح و سازش در این حوزه‌ها نیز تقویت شود.

علی‌محمدی افزود: بسیاری از زوج‌های جوان که تجربه کافی از فراز و نشیب‌های زندگی ندارند، ممکن است در تصمیمی هیجانی و عجولانه، بنیاد خانواده را با خطر فروپاشی مواجه کنند.

وی با اشاره به آموزه‌های امیرالمؤمنین علی(ع) درباره اثرگذاری سخن و تغییر نظر انسان اظهار کرد: وظیفه بزرگان و صلح‌یاران این است که با مداخله به‌موقع و خردمندانه، از بروز اختلافات و جدایی‌ها جلوگیری کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با یادآوری آموزه‌های ائمه اطهار(ع) خاطرنشان کرد: نباید تصور کرد اگر فردی در زندگی دچار خطا شد، دیگر راه بازگشتی وجود ندارد؛ باید به جوانان آموخت که با سعه‌صدر و حوصله مشکلات خود را حل کنند، چراکه زندگی در سایه گذشت و توبه، همان حیات طیبه‌ای است که اسلام بر آن تأکید دارد.

تقدیر از خادمان امنیت و عدالت

علی‌محمدی در پایان از نیروهای انتظامی، حافظان امنیت، قضات و تمامی معتمدانی که در برگزاری این آیین و ایجاد زمینه صلح و سازش تلاش کردند، قدردانی کرد.

وی با اشاره به توصیه‌ای اخلاقی از امیرالمؤمنین علی(ع) خطاب به مصلحین گفت: در انجام کار نیک از هیچ‌کس مأیوس نشوید و کناره‌گیری نکنید؛ اگر کسی از شما تشکر نکرد، مأیوس نشوید، زیرا عمل خیر شما برای خداست و کسی که برای خدا کار می‌کند، نزد خداوند پاداشی خواهد داشت که سود آن دائمی است.