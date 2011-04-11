حق پرستاری معلولان کمتر از یک دهم هزینه های آنان است

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، پرستاران واقعی را زنانی دانست که دارای همسر و یا چند فرزند معلول هستند.

رئیس جامعه معلولان کشور با انتقاد از حق پرستاری که مبلغ آن 50 تا 60 هزار تومان است، گفت: حداقل هزینه پرستاری از یک معلول ماهانه یک میلیون تومان است در حالی که مبلغی که سازمان بهزیستی پرداخت می کند بسیار اندک است.

وی اظهار امیدواری کرد با واقعی شدن مبلغ حق پرستاری، از آلام خانواده های دارای فرزند معلول کاسته شود.

محمود نژاد تاکید کرد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری، نبایستی بیمار و معلول رنجی جز درد و بیماری داشته باشد، این درحالی است که تامین هزینه ها تعلق خاطر مضاعف برای معلولان ضایعه نخاعی و مادران داری فرزند معلول ایجاد می کند.

به گفته وی، اینگونه خانواده ها علاوه بر هزینه های درمانی، باید هزینه های سنگینی بابت بهداشت و پرستاری پرداخت کنند که متاسفانه فقط ماهیانه مبلغ کمی به عنوان حق پرستاری به آنان پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 12 هزار معلول ضایعه نخاعی و بسترگرا در کشور وجود دارد، گفت: تعداد کمی از این افراد تحت پوشش هستند و خدمات دریافت می کنند و مابقی از دریافت هزینه پرستاری محروم بوده و هنوز در پشت نوبت هستند.

رئیس جامعه معلولان کشور با تاکید بر اینکه فقط معلولان ضایعه نخاعی حق پرستاری دریافت می کنند، افزود: همچنین تعداد بسیار زیادی از معلولان بسترگرا، با توجه به داشتن مشکلات جسمی شدید فقط بدلیل ضایعه نخاعی نبودن از گرفتن خدمات پرستاری محروم هستند.

وی از سازمان بهزیستی و مسئولان دست اندکار درخواست کرد با گسترش خدمات مراقبت در منزل نسبت به بهداشت معلولان و بهبود کیفیت زندگی این افراد اقدامات لازم را به عمل آورند.