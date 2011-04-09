به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362- شهرستان ارزوئیه به مرکزیت شهر ارزوئیه از ترکیب بخش مرکزی مشتمل بر دهستان های ارزوئیه، وکیل آباد و دهسرد و بخش صوغان مشتمل بر دهستان های امیرآباد و صوغان در تابعیت استان کرمان ایجاد میشود.
بر این اساس، بخش صوغان به مرکزیت روستای علی آباد از ترکیب دهستان های امیر آباد و صوغان و بخش خبر به مرکزیت روستای کشکوئیه از ترکیب دهستان های خبر و دشتاب در تابعیت شهرستان بافت ایجاد میشود.
بر اساس این مصوبه، بخش باباحیدر به مرکزیت شهر باباحیدر از ترکیب دهستان های دهستان سراب بالا به مرکزیت روستای قلعه شریف و دهستان سراب پایین به مرکزیت روستای فیل آباد در تابعیت شهرستان فارسان و همچنین بخش جونقان به مرکزیت شهر جونقان از ترکیب دهستان های دهستان میزدج سفلی به مرکزیت روستای چلیچه و دهستان جونقان به مرکزیت روستای راستاب در تابعیت شهرستان فارسان ایجاد می شود.
بر این اساس، دهستان امیرآباد به مرکزیت روستای امیر آباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مکان های کیش آباد - چاه دهیر- چشمه سیاه درگز- تنگ سفید - امامزاده ذکریا - فتح آباد - اسلام آباد - دشت ده - پیر قوچان - نصرت آباد شاهپوری - پازرد - چاه بنه - معدن تابع کوه شاه - پاکوهه - باغ برج - چناران -باغ خراب - معدن قل قلو – بهریج - سنگ چشمه یک - سنگ چشمه دو - مزرعه کلنگی - حسین آباد - امیرآباد - والی آباد - خیرآباد - ده گوشه - عباس آباد افسری - باغ عباس - ابراهیم آباد - موتور هوشمند داور پناه بنی اسدی - موتور جلال صدر - نصرت آباد سه دانگه - نصرت آباد رشیدی - سرگز دهنو وسطی - سرگز دهنو علیا - امیر فاضلی - قادر آباد - حسین آباد - گنج آباد - موتور حاجی قلندری - حیدرآباد - موتور صدرآباد - لاجتن - بلوردی - چاه نصرت - قدرت آباد - محمد آباد - حسن آباد - تلمبه محمد شفیع - تلمبه شیرزاد - حاج تفضیلی - تلمبه دهقانها - تلمبه بارالله - موتور حاج علی اسماعیل زاده - اسلام آباد - تلمبه کوهزاد - حاج افتخار - تلمبه حاج اسکندر - محمود آباد - موتور خدا رضا اسماعیل زاده - مهدی آباد - موتور زنجیری - امید معصومه - نصرت آباد دهان - چک چک - موتور آدروی - مهدی آباد دهان - معدن کروم سبحان - سیخوران - شاه شمس الدین کارگاه - چشمه چنارلو - شغارکویه - چشمه حدادی - معدن کروم - معدن درگود - معدن کروم آرچینو - معدن سنگ کروم - بتهوئه - آشین علیا - آشین سفلی - ناصری - چشمه کلهر - بنه نرگس - دره میان - سفینک - باغ سفینک - باغ توکندری و دره موردی ایجاد میشود.
بر اساس این مصوبه، مرکز دهستان میزدج علیا از توابع بخش مرکزی شهرستان فارسان (استان چهار محال و بختیاری) از روستای فیل آباد به روستای گوجان تغییر می یابد.
همچنین دهستان سراب بالا به مرکزیت روستای قلعه شریف از ترکیب روستاها، مزارع و مکان های سپید دانه - کوانک - قلعه امیدآباد - دره شیخ ویس - حاجی آباد - امیدآباد سراب - نصیرآباد گله - نصیرآباد هیرکان - قلعه شریف - عباس آباد - خاورآباد - قلعه حاج جهان قلی - غار سراب - سد خاکی سراب - مزرعه احمدآباد - مزرعه خونیک - دره گندلی و نیز دهستان سراب پایین به مرکزیت روستای فیل آباد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای فیل آباد -عیسی آباد - مزرعه سیاه گل - لته گپ - پاگر - دره بید - سربند - مکان امامزاده عبدالله - چشمه چهل دختران - دامداری شیروانی - امامزاده سید میراحمد - چشمه وقت ساعت - قدمگاه امامزاده شهسوار و همچنین دهستان جونقان به مرکزیت روستای راستاب از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای راستاب - گوشه - چغاهست - اسدآباد - آلج - استلک - باغ چال نمد - بابا شادی - تنگ تاپو - چاه فروغی - دامداری افراسیاب در تابعیت بخش مرکزی شهرستان فارسان ایجاد می شود.
بر اساس این مصوبه، روستای ده چشمه از دهستان میزدج سفلی بخش مرکزی شهرستان فارسان منتزع و به دهستان میزدج علیا همان بخش الحاق میشود.
این مصوبه از سوی محمدرضارحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بر این اساس، بخش صوغان به مرکزیت روستای علی آباد از ترکیب دهستان های امیر آباد و صوغان و بخش خبر به مرکزیت روستای کشکوئیه از ترکیب دهستان های خبر و دشتاب در تابعیت شهرستان بافت ایجاد میشود.
بر اساس این مصوبه، بخش باباحیدر به مرکزیت شهر باباحیدر از ترکیب دهستان های دهستان سراب بالا به مرکزیت روستای قلعه شریف و دهستان سراب پایین به مرکزیت روستای فیل آباد در تابعیت شهرستان فارسان و همچنین بخش جونقان به مرکزیت شهر جونقان از ترکیب دهستان های دهستان میزدج سفلی به مرکزیت روستای چلیچه و دهستان جونقان به مرکزیت روستای راستاب در تابعیت شهرستان فارسان ایجاد می شود.
بر این اساس، دهستان امیرآباد به مرکزیت روستای امیر آباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مکان های کیش آباد - چاه دهیر- چشمه سیاه درگز- تنگ سفید - امامزاده ذکریا - فتح آباد - اسلام آباد - دشت ده - پیر قوچان - نصرت آباد شاهپوری - پازرد - چاه بنه - معدن تابع کوه شاه - پاکوهه - باغ برج - چناران -باغ خراب - معدن قل قلو – بهریج - سنگ چشمه یک - سنگ چشمه دو - مزرعه کلنگی - حسین آباد - امیرآباد - والی آباد - خیرآباد - ده گوشه - عباس آباد افسری - باغ عباس - ابراهیم آباد - موتور هوشمند داور پناه بنی اسدی - موتور جلال صدر - نصرت آباد سه دانگه - نصرت آباد رشیدی - سرگز دهنو وسطی - سرگز دهنو علیا - امیر فاضلی - قادر آباد - حسین آباد - گنج آباد - موتور حاجی قلندری - حیدرآباد - موتور صدرآباد - لاجتن - بلوردی - چاه نصرت - قدرت آباد - محمد آباد - حسن آباد - تلمبه محمد شفیع - تلمبه شیرزاد - حاج تفضیلی - تلمبه دهقانها - تلمبه بارالله - موتور حاج علی اسماعیل زاده - اسلام آباد - تلمبه کوهزاد - حاج افتخار - تلمبه حاج اسکندر - محمود آباد - موتور خدا رضا اسماعیل زاده - مهدی آباد - موتور زنجیری - امید معصومه - نصرت آباد دهان - چک چک - موتور آدروی - مهدی آباد دهان - معدن کروم سبحان - سیخوران - شاه شمس الدین کارگاه - چشمه چنارلو - شغارکویه - چشمه حدادی - معدن کروم - معدن درگود - معدن کروم آرچینو - معدن سنگ کروم - بتهوئه - آشین علیا - آشین سفلی - ناصری - چشمه کلهر - بنه نرگس - دره میان - سفینک - باغ سفینک - باغ توکندری و دره موردی ایجاد میشود.
بر اساس این مصوبه، مرکز دهستان میزدج علیا از توابع بخش مرکزی شهرستان فارسان (استان چهار محال و بختیاری) از روستای فیل آباد به روستای گوجان تغییر می یابد.
همچنین دهستان سراب بالا به مرکزیت روستای قلعه شریف از ترکیب روستاها، مزارع و مکان های سپید دانه - کوانک - قلعه امیدآباد - دره شیخ ویس - حاجی آباد - امیدآباد سراب - نصیرآباد گله - نصیرآباد هیرکان - قلعه شریف - عباس آباد - خاورآباد - قلعه حاج جهان قلی - غار سراب - سد خاکی سراب - مزرعه احمدآباد - مزرعه خونیک - دره گندلی و نیز دهستان سراب پایین به مرکزیت روستای فیل آباد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای فیل آباد -عیسی آباد - مزرعه سیاه گل - لته گپ - پاگر - دره بید - سربند - مکان امامزاده عبدالله - چشمه چهل دختران - دامداری شیروانی - امامزاده سید میراحمد - چشمه وقت ساعت - قدمگاه امامزاده شهسوار و همچنین دهستان جونقان به مرکزیت روستای راستاب از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای راستاب - گوشه - چغاهست - اسدآباد - آلج - استلک - باغ چال نمد - بابا شادی - تنگ تاپو - چاه فروغی - دامداری افراسیاب در تابعیت بخش مرکزی شهرستان فارسان ایجاد می شود.
بر اساس این مصوبه، روستای ده چشمه از دهستان میزدج سفلی بخش مرکزی شهرستان فارسان منتزع و به دهستان میزدج علیا همان بخش الحاق میشود.
این مصوبه از سوی محمدرضارحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
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