انرژی هسته ای باید سمت و سوی اقتصادی بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مظفر شریفی ظهر شنبه در آئین گشایش پانزدهمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: امسال با وجود نامگذاری آن به سال جهاد اقتصادی باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که انرژی هسته ای ایران که یک فناوری بومی و صلح آمیز به شمار می رود در راستای اعتلای اقتصاد ایران گام بردارد.

وی افزود: باید این انرژی نیز سمت و سوی اقتصادی به خود بگیرد و بتوان از آن برای موفقیت اقتصاد کشور بهره مند شد.



شریفی به اشاره به اینکه هدف رفتن ایران به سمت انرژی هسته ای ارتقای سطح زندگی مردم در راستای استفاده از فناوریهای جدید است، گفت: انژری هسته ای در کشور از همان ابتدا با حرکتی جهادگونه از سوی متخصصان و دانشمندان کشور آغاز شد و در سال جهاد اقتصادی باید به حد اعلای خود برسد.



وی افزود: در صنعت هسته ای باید به سمتی حرکت کنیم که به اقتصاد هسته ای برسیم و در علم هسته ای جهاد داشته باشیم تا هرچه بیشتر در این مسیر پیشرفت کنیم.



به گفته مدیرکل برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بحث انرژی هسته ای سه حلقه مهم شامل علم، فناوری و صنعت وجود دارد که این سه حلقه باید در کنار هم برای پیشرفت این انرژی فعال باشند و ایران اسلامی در هر سه حوزه فعال است.



شریفی خاطرنشان کرد: فعالیتهای هسته ای در ایران صلح آمیز و برای رفاه مردم کشور است اما متاسفانه دشمنان در تلاش هستند تا این نعمت را از ایران بگیرند و مانع پیشرفت کشور شوند.



وی تصریح کرد: در حال حاضر دنیا به سمت علم هسته ای در حرکت است و ایران نیز باید همپای دنیا در این راستا حرکت رو به جلو داشته باشد.



شریفی تاکید کرد: دانشگاه ها باید به سمتی حرکت کنند که علم را تبدیل به ثروت کنند و در سال جهاد اقتصادی بر مبنای علم و دانش عمل کنند.



پانزدهمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای کشور روزهای 20 تا 24 اسفندماه در محل دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود.