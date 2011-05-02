محمود احمدی در گفتگو با مهر با اشاره به چاپ چک پولهای 200 هزار تومانی در چاپخانه بانک مرکزی در چند سال گذشته گفت: بانک مرکزی برنامه ای برای انتشار ایران چکهای 200 هزار تومانی به بازار ندارد، همچنین برنامه ای برای ضرب سکه های درشت تر از 500 تومانی که هم اکنون در جامعه مبادله می شود، در دستور کار نیست.

دبیرکل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با ضرب سکه های 500 تومانی، اسکناسهای 500 تومانی جمع آوری نخواهد شد، زیرا اسکناس و سکه همزمان می تواند منتشر شود.

چک پولهای 100 هزار تومانی

وی از جمع آوری تعداد 16 میلیون قطعه چک پول 100 هزار تومانی به روش پشت نویسی در بانکها و ارسال آن به بانک مرکزی از بهمن ماه سال گذشته تاکنون خبرداد و عنوان کرد: هم اکنون کمتر از 80 میلیون قطعه چک پول 100 هزار تومانی در جامعه رواج دارد.

احمدی چک پولهای 50 هزار تومانی بانک مرکزی را جایگزین چک پولهای 100 هزار تومانی دانست و تصریح کرد: به زودی برنامه پشت نویسی چک پولهای 100 هزار تومانی در زمان خرید و فروش و مبادله آن به این صورت عملیاتی خواهد شد.

دبیرکل بانک مرکزی یادآور شد: بانک مرکزی در راستای مبارزه با جرم پولشویی که در برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است، از بهمن ماه سال گذشته تاکنون جمع آوری چک پولهای 100 هزار تومانی را در دستور کار خود قرار داده است.

وام بانکی

وی درباره محدودیتهای دریافت وام بانکی اظهارداشت: بانکهای کشور بدون اینکه محدودیتی در پرداخت تسهیلات برای آنها از سوی بانک مرکزی اعمال شده باشد، همچنان وام به متقاضیان می پردازند.

احمدی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات در تمام بخشها بدون محدودیت انجام می شود، تصریح کرد: بانک مرکزی پرداخت تسهیلات در بخش خاصی را ممنوع اعلام نکرده است.

دبیرکل بانک مرکزی تاکید کرد: بانکها در زمان پرداخت تسهیلات به موضوع معوقات بانکی توجه می کنند، یعنی شرط ارائه وام به متقاضیان، نداشتن معوقات بانکی است.