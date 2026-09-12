به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی در محل دفتر نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به اجرای پنجساله نقشه مهندسی فرهنگی اظهار کرد: برای اجرای موثر این نقشه باید سازوکار نظارتی مشخصی پیشبینی شود و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز نقش نظارتی خود را به صورت جدی دنبال کند.
وی با بیان اینکه بخشی از شاخصهای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی در نظام ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی استان لحاظ شده است، افزود: این شاخص ها در ارزیابی مدیران مورد توجه قرار میگیرد تا برنامههای فرهنگی از سطح اسناد و مصوبات فراتر رفته و به اقدامات عملی و قابل ارزیابی تبدیل شود.
استاندار سمنان همچنین بر ضرورت نظارت بر نحوه تخصیص و هزینه کرد اعتبارات فرهنگی تأکید کرد و پیشنهاد داد: کمیتهای با حضور نمایندگان استانداری، سازمان مدیریت و برنامهریزی و دستگاههای مرتبط تشکیل شود تا برنامههای دستگاههای اجرایی بررسی و اعتبارات بر اساس برنامههای مشخص و قابل ارزیابی تخصیص یابد.
کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع نوشتافزار و برگزاری نمایشگاههای عرضه محصولات در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها یادآور شد: با توجه به آسیبهایی که تعطیلی مدارس و دانشگاهها در ماههای گذشته به فعالیت اقتصادی صنف نوشتافزار وارد کرده است، باید میان حمایت از این صنف و ضرورت برگزاری نمایشگاههای محصولات فرهنگی و آموزشی توازن برقرار شود.
وی حمایت از تولیدکنندگان داخلی و استفاده از نوشتافزار ایرانی را مورد تأکید قرار داد و افزود: در صورت عرضه محصولات خارجی نیز باید ملاحظات فرهنگی مرتبط با محتوای این محصولات مورد توجه قرار گیرد.
استاندار سمنان ادامه داد: در صورت راهاندازی مرکزی برای ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان و عرضه نوشتافزار، این ظرفیت باید با همکاری صنف نوشتافزار ایجاد شود تا ضمن تسهیل دسترسی مدارس و دانشجویان به محصولات مورد نیاز، از ایجاد آسیب و دوگانگی در فعالیت واحدهای صنفی جلوگیری شود.
وی همچنین با اشاره به گزارش ارائهشده درباره فعالیت سینماهای استان خاطر نشان کرد: مدیریت استان برای حمایت از حوزههای فرهنگی و رفع مسائل موجود در این بخش، آمادگی همکاری و پشتیبانی در چارچوب وظایف و ظرفیتهای قانونی را دارد.
کولیوند با قدردانی از فعالیت شوراهای فرهنگ عمومی شهرستانها اضافه کرد: این شوراها باید با برنامهریزی دقیق، اولویتهای فرهنگی مناطق خود را مشخص کرده و اجرای برنامهها را با نظارت مستمر دنبال کنند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیتهای فرهنگی استان افزود: حتی اعتبارات محدود نیز در صورت برنامهریزی و نظارت صحیح میتواند آثار موثری داشته باشد و منابع فرهنگی باید در مسیر اولویتهای مشخص و برنامههایی هزینه شود که امکان اجرا، ارزیابی و استمرار داشته باشند.
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