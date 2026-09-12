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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

۶۴ پروژه آموزشی در مازندران اضافه می‌شود

۶۴ پروژه آموزشی در مازندران اضافه می‌شود

ساری- مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از آماده‌سازی حدود ۳۵ مدرسه جدید در استان خبر داد و گفت: ۲۹ پروژه آموزشی دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد، مراحل پایانی ساخت را پشت سر می‌گذارند.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد عصر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های آموزش با اشاره به روند توسعه فضاهای آموزشی در استان اظهار کرد: در یک بازه زمانی شش‌ماهه، حدود ۳۵ مدرسه در نقاط مختلف مازندران ساخته و برای بهره‌برداری آماده شده است.

وی افزود: آماده‌سازی این تعداد فضای آموزشی در آستانه سال تحصیلی جدید، بخشی از برنامه توسعه و نوسازی زیرساخت‌های آموزشی استان به شمار می‌رود و تلاش می‌شود پروژه‌های در دست اجرا نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری برسند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به ادامه روند اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی در استان، گفت: در شرایط دشوار کنونی نیز روند احداث و تکمیل فضاهای آموزشی متوقف نشده و پروژه‌های مختلف با جدیت در حال پیگیری است.

کلبادی‌نژاد ادامه داد: هم‌اکنون ۲۹ پروژه آموزشی در مازندران به پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد رسیده‌اند و در آستانه تکمیل قرار دارند که با اتمام عملیات اجرایی، ظرفیت قابل توجهی به فضاهای آموزشی استان افزوده خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های آموزشی از اولویت‌های مهم آموزش و پرورش است، تصریح کرد: افزایش سرانه فضای آموزشی، تأمین محیط مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، از جمله محورهای اصلی برنامه‌های آموزش و پرورش مازندران است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران تأکید کرد: تداوم ساخت مدارس و پیشرفت همزمان ده‌ها پروژه آموزشی، بیانگر استمرار نهضت توسعه فضاهای آموزشی در استان است و امیدواریم با تکمیل پروژه‌های در حال اجرا، بخش دیگری از نیازهای مناطق مختلف مازندران به فضای آموزشی مناسب برطرف شود.

کد مطلب 6945059

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