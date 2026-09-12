به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادینژاد عصر شنبه در حاشیه بازدید از پروژههای آموزش با اشاره به روند توسعه فضاهای آموزشی در استان اظهار کرد: در یک بازه زمانی ششماهه، حدود ۳۵ مدرسه در نقاط مختلف مازندران ساخته و برای بهرهبرداری آماده شده است.
وی افزود: آمادهسازی این تعداد فضای آموزشی در آستانه سال تحصیلی جدید، بخشی از برنامه توسعه و نوسازی زیرساختهای آموزشی استان به شمار میرود و تلاش میشود پروژههای در دست اجرا نیز در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری برسند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به ادامه روند اجرای طرحهای مدرسهسازی در استان، گفت: در شرایط دشوار کنونی نیز روند احداث و تکمیل فضاهای آموزشی متوقف نشده و پروژههای مختلف با جدیت در حال پیگیری است.
کلبادینژاد ادامه داد: هماکنون ۲۹ پروژه آموزشی در مازندران به پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد رسیدهاند و در آستانه تکمیل قرار دارند که با اتمام عملیات اجرایی، ظرفیت قابل توجهی به فضاهای آموزشی استان افزوده خواهد شد.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای آموزشی از اولویتهای مهم آموزش و پرورش است، تصریح کرد: افزایش سرانه فضای آموزشی، تأمین محیط مناسب برای تحصیل دانشآموزان و تکمیل پروژههای نیمهتمام، از جمله محورهای اصلی برنامههای آموزش و پرورش مازندران است.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران تأکید کرد: تداوم ساخت مدارس و پیشرفت همزمان دهها پروژه آموزشی، بیانگر استمرار نهضت توسعه فضاهای آموزشی در استان است و امیدواریم با تکمیل پروژههای در حال اجرا، بخش دیگری از نیازهای مناطق مختلف مازندران به فضای آموزشی مناسب برطرف شود.
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