پوتین: اطمینان داریم اوضاع خاورمیانه بهبود خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز شنبه در دیدار با شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی اعلام کرد: روابط روسیه و امارات حفظ و هر چه بیشتر تقویت خواهد شد.

رئیس جمهور روسیه در این دیدار که در حاشیه اجلاس بریکس برگزار شد، گفت: امارات به یکی از نزدیک‌ ترین کشورها به روسیه در منطقه خاورمیانه (غرب آسیا) تبدیل شده است. اطمینان داریم که اوضاع در خاورمیانه با وجود مسائل کنونی بهبود خواهد یافت.

ولادیمیر پوتین سپس اضافه کرد: منطقه خلیج فارس دوران دشواری را سپری می‌کند و روسیه در این خصوص با امارات در تماس است. روابط میان روسیه و امارات تقویت خواهد شد و وضعیت منطقه به ثبات خواهد رسید.