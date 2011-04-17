1000طلبه مازنی آموزش مقدماتی مهدویت دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدرضا نصوری، به برگزاری دورههای آموزش کوتاه مدت مقدماتی معارف مهدویت ویژه طلاب حوزههای علمیه استان اشاره کرد و ادامه داد: این دوره آموزشی با حضورهزار طلبه خواهر و برادر مدارس علمیه استان برگزار شد.
وی، با بیان اینکه دوره های آموزشی معارف مهدویت در سال جدید دنبال خواهد شد، افزود: این بنیاد آمادگی دارد این دوره ها را به صورت فراگیرتر در سطح مازندران برگزار کند.
نصوری، با بیان اینکه گسترش این فرهنگ نورانی، سبب رشد و بالندگی هر چه بیشتر جامعه و حفظ آن از تباهی ها است، خاطرنشان کرد: باید با برنامه ریزی مناسب زمینه بسط و گسترش فرهنگ مهدوی در سطح جامعه را فراهم کنیم.
وی، تبلیغ و ترویج باورمهدوی و فرهنگ انتظار در سطح جوامع اسلامی را ضروری خواند و گفت: امروز باید به دنبال جهانی شدن این فرهنگ اصیل الهی باشیم.
نصوری، فرهنگ انتظار را سبب پایداری و پویایی جوامع اسلامی دانست و بیان داشت: نقش سازنده اندیشههای مهدوی و انتظار در تعالی و سعادت جامعه اسلامی برکسی پوشیده نیست.
مسئول بنیاد حضرت مهدی موعود(عج) مازندران، ترویج و تعمیق فرهنگ انتظار، تربیت نیروهای مستعد و کارآمد در زمینه تبلیغ، ارتقای باورهای دینی خاصه امامت، مهدویت و جلوگیری از آسیب های مهدویت و گروه های انحرافی را مهم ترین اهداف و برنامههای بنیاد مهدویت در استان اعلام کرد.
وی گفت: تاکنون اقدامات زیادی در جهت تعمیق باور مهدوی در مازندران صورت گرفته است.
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