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۲۸ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۵۶

سال گذشته/

1000طلبه مازنی آموزش مقدماتی مهدویت دیدند

1000طلبه مازنی آموزش مقدماتی مهدویت دیدند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر عامل بنیاد حضرت مهدی موعود(عج) مازندران از برگزاری دوره‌های کوتاه مدت معارف مهدویت سال گذشته در این استان خبر داد و گفت: هزار طلبه مازندرانی آموزش مقدماتی معارف مهدویت را فرا گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد‌رضا نصوری، به برگزاری دوره‌های آموزش کوتاه مدت مقدماتی معارف مهدویت ویژه طلاب حوزه‌های علمیه استان اشاره کرد و ادامه داد: این دوره آموزشی با حضورهزار طلبه خواهر و برادر مدارس علمیه استان برگزار شد.

وی، با بیان اینکه دوره های آموزشی معارف مهدویت در سال جدید دنبال خواهد شد، افزود: این بنیاد آمادگی دارد این دوره ها را به صورت فراگیرتر در سطح مازندران برگزار کند.

نصوری، با بیان اینکه گسترش این فرهنگ نورانی، سبب رشد و بالندگی هر چه بیشتر جامعه و حفظ آن از تباهی ها است، خاطرنشان کرد: باید با برنامه ریزی مناسب زمینه بسط و گسترش فرهنگ مهدوی در سطح جامعه را فراهم کنیم.
 
وی، تبلیغ و ترویج باورمهدوی و فرهنگ انتظار در سطح جوامع اسلامی را ضروری خواند و گفت: امروز باید به دنبال جهانی شدن این فرهنگ اصیل الهی باشیم.
 
نصوری، فرهنگ انتظار را سبب پایداری و پویایی جوامع اسلامی دانست و بیان داشت: نقش سازنده اندیشه‌های مهدوی و انتظار در تعالی و سعادت جامعه اسلامی برکسی پوشیده نیست.
 
مسئول بنیاد حضرت مهدی موعود(عج) مازندران، ترویج و تعمیق فرهنگ انتظار، تربیت نیروهای مستعد و کارآمد در زمینه تبلیغ، ارتقای باورهای دینی خاصه امامت، مهدویت و جلوگیری از آسیب های مهدویت و گروه های انحرافی را مهم ترین اهداف و برنامه‌های ‌بنیاد مهدویت در استان اعلام کرد.
 
وی گفت: تاکنون اقدامات زیادی در جهت تعمیق باور مهدوی در مازندران صورت گرفته است.
کد مطلب 1291103

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