عملکرد مدیران کهگیلویه و بویراحمد نقد شود

به گزارش خبرنگارمهر در یاسوج، حجت الاسلام آیت الله عبدپور بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: رسانه ها در سال جهاد اقتصادی باید تمام تلاش خود را برای ایجاد فضای اتحاد و همدلی در استان بکار گیرند.

وی با اشاره به هماهنگی کامل بین دولت اصولگرا، نمایندگان مجلس و استاندار کهگیلویه و بویراحمد، اظهار داشت: زمینه رشد و توسعه استان وجود دارد که دراین بین رسانه ها باید برای تسریع در این روند، تلاشهای بیشتری از خود نشان دهند.

عبدپور بیان کرد: رسانه ها باید در کنار نقد منصفانه، مسئولان پرتلاش استانی را حمایت کنند تا شاهد رشد و توسعه همه جانبه کهگیلویه و بویراحمد باشیم.

وی تصریح کرد: درعقب ماندگی این استان همه مقصر و در رشد و توسعه آن نیز همه شریک هستیم و اگر عقب ماندگی باشد، همه ضرر خواهیم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه از رسانه های استان خواست در سال جاری از پرداختن به مسائل ریز و کوچک اجتناب و زمینه رشد و توسعه استان را فراهم کنند.

وی ارتقای مطالبات مردم را از سوی رسانه ها ضروری دانست و گفت: مطالبات مردمی باید از معیشت به دغدغه سرمایه گذاری تغییر کند و اگر این دغدغه از مسائل ریز به مسائل کلان تغییر پیدا کند رشد و توسعه بیشتری صورت می گیرد.

عبدپور بیان داشت: رسانه ها باید ظرفیتهای استان را شناسایی و معرفی و تصویری خوبی از کهگیلویه و بویراحمد به دنیا منعکس کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: نتیجه انعکاس اخبار مطلوب از کهگیلویه و بویراحمد به دنیا، افزایش سرمایه گذاری و توسعه استان است.