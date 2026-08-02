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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۱

زمین لرزه ۳.۸ ریشتری حوالی تخت هرمزگان را لرزاند

زمین لرزه ۳.۸ ریشتری حوالی تخت هرمزگان را لرزاند

بندرعباس - زمین‌ لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر بامداد امروز حوالی شهر تخت در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌ لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۰۵:۰۷:۰۵ بامداد امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ حوالی شهر تخت در استان هرمزگان را لرزاند.

بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۲۷.۵۵ درجه عرض شمالی و ۵۶.۵۶ درجه طول شرقی به ثبت رسیده است.

کانون این زمین لرزه در ۸ کیلومتری تخت، ۱۱ کیلومتری قلعه‌قاضی و ۴۴ کیلومتری سرگز واقع در ۴۹ کیلومتری مرکز استان هرمزگان بندرعباس قرار دارد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است.

کد مطلب 6905729

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