استرس کاری موجب بدخوابی در میانسالان می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که تقریباً ۷۰ درصد از یک گروه کوچک از افراد ۵۰ تا ۶۶ ساله، مشکلات خواب مداوم را تجربه کردهاند، حتی اگر هیچ سابقهای از اختلالات خواب نداشته باشند.
محققان گفتند که حتی نگرانکنندهتر این است که بیش از ۹ نفر از ۱۰ نفر (۹۲ درصد) از شرکتکنندگان حداقل یک بار در طول مطالعه یک ساله، آستانه بالینی اختلال خواب را تجربه کردند.
«آتاناسیوس تساناس»، محقق ارشد و استاد سلامت دیجیتال و علوم داده در دانشگاه ادینبورگ در بریتانیا، در یک بیانیه خبری گفت: «من واقعاً از مقیاس عظیم مشکلات خوابی که در این گروه کشف کردیم، شگفتزده شدم.»
تساناس گفت: «تجزیه و تحلیل ما به وضوح نشان میدهد که بسیاری از این مشکلات خواب و آرامش روانی مربوط به کار هستند و آرامش کلی به شدت به تعادل پایدار بین کار و زندگی وابسته است.»
برای این مطالعه، محققان از ۴۵ کارگر میانسال خواستند که در طول یک سال، ارزیابیهای منظم آرامش و محل کار را پر کنند و همچنین دستگاههایی را برای ثبت فعالیت بدنی و خواب خود به کار ببرند.
در مجموع، این تیم بیش از ۱۹۰۰ گزارش در مورد آرامش روان و محل کار و بیش از ۵۲۰۰ روز دادههای حسگر پوشیدنی جمعآوری کرد.
نتایج نشان داد که ۹۰ درصد از شرکتکنندگان اختلالات خواب را تجربه کردهاند، حتی اگر بیشتر آنها به طور متوسط بین ۶.۵ تا ۸ ساعت خواب شبانه داشتند.
محققان گفتند که احتمالاً خواب مختل شده، نه خواب ناکافی، توضیح میدهد که چرا بسیاری از افراد در گزارشهای خود گفتهاند که احساس میکنند استراحت کافی ندارند.
این تجزیه و تحلیل نشان داد که تجربیات محل کار به طور مداوم به عنوان یکی از مهمترین عوامل مختل کننده خواب ظاهر میشوند.
بنابراین، محققان گفتند که استرس مرتبط با کار میتواند عامل کلیدی باشد که از طریق آن کار هم بر خواب فرد و هم بر سلامت کلی او تأثیر میگذارد.
تساناس در ادامه افزود: «در حالی که ما از شواهد قبلی میدانستیم که خواب میتواند بر کار تأثیر بگذارد و کار میتواند بر خواب تأثیر بگذارد، از میزان مشکلی که جمعیت مورد مطالعه غیربالینی ما با خواب خود داشتند، شگفتزده شدیم.»
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